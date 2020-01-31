شكرا لقرائتكم خبر عن صباح الذكريات الجميلة.. وائل جمعة يحتفل بمرور 10 أعوام على التتويج بأمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم وائل جمعة، مدافع الأهلى والمنتخب الوطنى السابق، مرور 10 سنوات، على فوز منتخب مصر ببطولة الأمم الإفريقية للمرة الثالثة على التوالى، التى أقيمت فى أنجولا، مؤكدا أن هذه البطولة أروع وأحسن اللحظات فى حياته، متمنيا عودة مصر مرة أخرى وتربعها على عرش الكرة فى القارة السمراء.



وائل جمعة

ونشر وائل، عبر حسابه على تويترـ صورة أثناء المباراة النهائية أمام غانا، وصورة أخرى خلال لحظات التتويج والحصول على الكأس الغالية، صحبها بتعليق: "صباح الذكريات الجميلة، زى النهاردة من سنة 2010 توجنا بالكاس الأفريقية التالتة على التوالى، من أروع وأحسن اللحظات فى حياتى وأتمنى نرى مصر تانى على عرش الكرة الأفريقية".

من ناحية أخرى، هنأ وائل جمعة مدافع الأهلى ومنتخب مصر الأسبق الثنائى محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدى بتأهل فريقهم أستون فيلا لنهائى كأس الرابطة الإنجليزية، وكتب وائل جمعة عبر صفحته على تويتر: "هدف صنع فى مصر يأهل أستون فيلا للنهائى فى الدقيقة الأخيرة.. تألق المصريين يتواصل فى ملاعب إنجلترا والمساهمة مع أنديتهم مهمة جدا وده فى صالح المنتخب.. ألف مبروك للمحمدى ولتريزيجيه".

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