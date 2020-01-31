شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينعى خالد بشارة رئيس نادى الجونة بعد مصرعه فى حادث سيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، خالد بشارة رئيس مجلس إدارة نادي الجونة، والذى لقى مصرعه فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر تعرضه لحادث سيارة فى ميدان الرماية.

وكتبت الصفحة الرسمية للجبلاية عبر فيس بوك: "ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد وفروعه الأستاذ خالد بشارة رئيس مجلس إدارة نادي الجونة الذي وافته المنية اليوم إثر حادث سير أليم سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر الجميل .. و "إنا لله وإنا إليه راجعون"



اتحاد الكرة

كما نعى نادي الجونة عبر حسابه الرسمي على تويتر، رئيس مجلس إدارة النادي الساحلي وكتبت صفحة الجونة: "ببالغ الحزن ينعي نادي الجونة رحيل المهندس خالد بشارة، رئيس مجلس إدارة النادي، والذي ودعنا في الساعات الأولى من صباح اليوم إثر حادث أليم.. و نسأل لأهله ومحبيه الصبر والسلوان".



نادي الجونة

كما نشر محمد ناجي جدو، لاعب فريق الجونة صورة لخالد بشارة عبر حسابه على موقع تويتر وعلق عليها: وداعاً خالد بشارة.

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جدو

وكان خالد بشارة قد تخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة التي حصل منها على شهادة التخصص في علوم هندسة الحاسب الآلي عام 1993 ليحصل بعد ذلك على مجموعة من دراسات إدارة الإعمال المتطورة من جامعة ستانفورد والمعهد الأمريكي للمصارف والتمويل.

تولى خالد بشارة، شركة ويند الإيطالية، ونجح فى تحويلها من الخسائر إلى أرباح، وكان أحد أفراد فريق العمل الذي حقق صفحة الاستحواذ على شركة ويند لصالح شركة ويذر للاستثمارات بقيمة تجاوزت 17.2 مليار يورو، واختير بعدها في 2003 مديرا لقطاع الاتصالات الثابتة وخدمات الانترنت بشركة ويند.

وشغل خالد بشارة، العضو المنتدب لمجموعة أوراسكوم تيليكوم القابضة، قبل أن يستقيل ويشغل منصب الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة.