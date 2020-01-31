شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يجهز رودنى أنطوى للظهور أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق وادى دجلة برنامج خاص للغانى رودنى أنطوى مهاجم الفريق الجديد، من أجل تجهيزه استعدادًا للدفع به فى مواجهة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد الأخير بالغردقة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدورى، ويسعى الفريق الدجلاوى لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل اقتناص الثلاث نقاط ومواصلة الهروب من قاع الجدول وشبح الهبوط.

وكان مسئولو دجلة نجحوا فى إنهاء إجراءات قيد أنطوى الذى تم التعاقد معه لمدة ثلاث سنوات من نادى تسارسكو سيلو سوفيا البلغارى مقابل 125 ألف يورو، لاسيما أن اللاعب نجح فى تسجيل 9 أهداف بالدورى البلغارى هذا الموسم مع فريق تسارسكو سيلو، ومن المقرر أن يرتدى اللاعب القميص رقم 29 مع الفريق الدجلاوى.

ويدرس تاكيس جونيس منح أنطوى فرصة الظهور الأول أمام الجونة، لاسيما أن اللاعب جاهز من الناحية البدنية والفنية، إلا إنه يحتاج فقط للتأقلم على أجواء الفريق الدجلاوى وطريقة لعب وفكر الخواجة اليونانى.

وكان وادى دجلة قد تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق، فى المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، أحرز هدف الزمالك مصطفى محمد فى الدقيقة 15 بينما تعادل وادى دجلة عن طريق أحمد سعيد فى الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة الـ 25 يحتل بها المركز الثالث فى الدورى، بينما يصل وادى دجلة للنقطة الـ 14 فى المركز الـ 12.