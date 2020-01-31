شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لـ عماد حمدى فى الإسماعيلى قبل مواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع عماد حمدى لاعب الاسماعيلى لاختبار طبى اليوم، الجمعة، لتحديد موقفه من مواجهة أسوان بعد غيابه عن مواجهة الإنتاج الحربى بسبب الإصابة بشد فى العضلة الأمامية. ويبدأ فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اعتبارا من اليوم دون راحة، تحضيرا للقاء أسوان الاثنين المقبل على ملعب الأخير بالجولة الــ16 بمسابقة الدورى المحلى .

ومن المقرر أن يخوض لاعبو الإسماعيلى الأساسيون تدريبات استشفائية، فيما يؤدى باقى لاعبى الفريق تدريباتهم بشكل طبيعى، وكان الإسماعيلى قد فاز مساء أمس على الانتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليصعد للمركز السادس بجدول ترتيب المسابقة.

وبعيداً عما سبق، قال أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلى إن مباراة الإنتاج الحربى من خلالها أثبتنا عكس مقولة البعض التى تزعم بأن الفريق يتألق عربيا فقط، نلعب على تقديم أفضل النتائج بكل البطولات التى نشارك فيها”.

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وأضاف أن تحقيق الانتصارات فى الفترة المقبلة هدفنا للوصول للمربع الذهبى المؤهل بدوره للمشاركات القارية خاصة أن اللاعبين قدموا أفضل ما لديهم ولولا غياب التركيز فى بعض الفرص كان سيتم حسم المباراة للاسماعيلى بنتيجة كبيرة، فخر الدين بن يوسف مهاجم مميز وتواجده إضافة مميزة”.

وفاز الإسماعيلى على ضيفه الإنتاج الحربى بنتيجة 3-2 فى المباراة المثيرة التى أقيمت أمس الأربعاء ضمن الجولة الـ15 من الدورى الممتاز على ستاد الإسماعيلية، ليرفع الإسماعيلى رصيده إلى 21 نقطة فى المركز السابع متساويًا مع الإنتاج الحربى سادس جدول الترتيب.

ودشن التونسى فخر الدين بن يوسف أول أهدافه فى الدورى الممتاز بتسجيل هدف الفوز فى المباراة التى شهدت عودة الإنتاج بالتعادل مرتين.