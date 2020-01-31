شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخاطب وزير الرياضة لاستيفاء إجراءات صرف "فلوس" مؤمن زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل مجلس إدارة النادى الأهلى خطاباً رسمياً إلى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، للموافقة واستيفاء الإجراءات القانونية الخاصة بصرف دفعة مالية لمؤمن زكريا لاعب الفريق ومساندته بعد الوعكة الصحية التى ألمت به مؤخرًا.

جاء ذلك بناءً على قرار مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، فى اجتماعه الأخير بشأن الاستمرار فى دعم ومساندة اللاعب، خاصة أن النادى لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه وسيواصل تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للاعب (غير المقيد بقائمة الفريق) من كافة الاتجاهات حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد.

وكان الإعلامى أحمد شوبير قد كشف عن موقف مؤمن زكريا من السفر إلى الولايات المتحدة، لتلقى العلاج اللازم من أجل العودة مجددا للملاعب، مؤكدًا أن اللاعب تحسنت حالته بشكل كبير، وقال شوبير إنه تواصل مع مؤمن زكريا للاطمئنان على حالته، وأنه استفسر من مؤمن زكريا عن تأخر سفره إلى أمريكا لتلقى العلاج، رغم استخراج تأشيرة السفر إلى هناك منذ فترة، وأكد له اللاعب أنه سيسافر فى غضون الفترة المقبلة، وأن سبب تأخر السفر هو أعياد الكريسماس، وأضاف أن صوت مؤمن زكريا كان أفضل فى آخر مكالمة جمعتهما معا عما كان الحال عليه فى المكالمات السابقة، ويبدو أن هناك تقدم ملحوظ فى علاج اللاعب من الحالة التى وصل إليها

لعب مؤمن زكريا مع المارد الأحمر 150 مباراة، سجل 42 هدفًا، حيث شارك فى 93 مباراة بالدورى الممتاز وسجل 30 هدفًا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالسوبر المصرى وسجل هدف وحيد، وخاض 40 مباراة بالبطولات الإفريقية وسجل 6 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدف وحيد.

Advertisements

وحصل مع النادى الأهلى على 8 بطولات خلال مشواره مع القلعة الحمراء، حيث توج بلقب الدورى المصرى الممتاز 4 مرات، وكأس مصر مرة وحيدة، كما حصد مع المارد الأحمر لقب السوبر المحلى "مرتين"، كما توج مع الفريق الأحمر بكأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2014

وأكد خالد محمود طبيب الأهلى عدم معاناة مؤمن زكريا من أى إصابة عضلية أو عضوية أو ملاعب، موضحًا أن اللاعب يعانى من حالة نفسية من شأنها التأثير على الأعصاب ما يفقده لياقته البدنية ويجعله غير قادر على العطاء فى الملاعب.

إدارة النادى الأهلى كانت قد أعلنت عن تحملها تكاليف علاج زكريا فى ألمانيا، بجانب سداد كل مستحقاته المالية عن الفترة التى يغيب فيها عن الفريق، تقديرا له، ولكونه من أحد أبناء النادى المخلصين.