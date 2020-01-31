شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. خالد بيبو يضع روشتة تأهل الأهلي الأفريقى فى 3 نصائح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد بيبو نجم نادى الأهلى السابق، أن مباراة الأهلى أمام الهلال السودانى مهمة للمارد الأحمر، وما يحدث من ترويج للفتن المقصود به خلق حالة عصبية بين الفريقين ولكن لم يحدث ذلك لأن هذه المباراة بين أشقاء.

وأضاف بيبو، فى تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة"، أن ما يحدث من مناوشات هدفها خلق حالة عصبية للأهلى ليفقد تركيزه قبل المباراة، ولكن ما يتم ترويجه لا يستطيع أن يؤثر على علاقات شعبين أشقاء، وأنا كلاعب عشت مثل هذه الأمور وتغلبنا عليها.

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ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى دولة السودان أمس لمواجهة فريق الهلال فى التاسعة من مساء بعد غد، السبت، بتوقيت القاهرة والسودان فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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وتضم بعثة الأهلى المتجهة للسودان 21 لاعبا هم: شريف أكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، ايمن أشرف، محمد الشناوى، عمرو السولية، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجاى، وليد سليمان، محمد مجدى أفشة، ياسر أبراهيم، محمد هانى، مروان محسن، على لطفى، آليو ديانج، محمود متولى، آليو بادجى وجيرالدو ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادي.

ويعقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى وكابتن الفريق مؤتمراً صحفياً فى الثامنة والنصف من مساء اليوم بملعب الهلال السودانى للحديث عن مباراة الفريقين المقرر لها التاسعة من مساء غداً بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت السودان فى ختام دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا ،ويتحدث المدرب السويسرى وقائد الفريق عن المباراة حسب لوائح الاتحاد الافريقى لكرة القدم.

ويتربع الأهلى على قمة مجموعته برصيد عشر نقاط ويأتى خلفه النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوى برصيد نقطة واحدة.