شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاتة: طارق حامد يحتاج لمراجعة تصرفاته فى الملعب.. والبدرى مهمته صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسن شحاتة نجم الزمالك السابق والمدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر واحد من الرموز التاريخية للكرة المصرية، بعد الإنجازات التي حققها سواء بقميص الزمالك أو فى منصب المدير الفنى للفراعنة، حيث سطر "المعلم" تاريخاً مشرفاً فى عالم الساحرة المستديرة، كان جديراً بإعجاب وتقدير كافة الجماهير المصرية على اختلاف انتماءاتها.

وخلال ظهوره التليفزيوني أمس، الخميس، على قناة الزمالك وبالتحديد فى برنامج "زملكاوى" الذى يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة، كشف حسن شحاتة عددا من الملفات والآراء ووجه رسائل نرصدها فى التالي:

الجوهرى ضمن أفضل 3 مدربين في تاريخ الفراعنة

أثنى حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الأول، بالأخلاق الرفيعة التي كان يتمتع بها الراحل محمود الجوهري، وقال شحاتة، " سُئل الراحل محمود الجوهرى عن أفضل مدرب تولى إدارة الفراعنة، هو أم حسن شحاتة، فأجاب الجنرال شحاتة أفضل منى"، ربما كان الجوهرى يجاملنى ولكنها إجابته دلت على أخلاقه الرفيعة، وهناك 3 مدربين أُثروا وتركوا بصمة مع منتخب مصر، الجوهري وعبده صالح الوحش وأعتبر نفسي ضمن هذا الثلاثي".

حسام البدرى مهمته صعبة

حرص المعلم على توجيه النصيحة لحسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطنى حالياً، وتمنىلع التوفيق فى مهمة تدريب الفراعنة قائلاً، " مهمة البدرى صعبة للغاية، وأتمنى له كل التوفيق، وأثق فى قدراته واجتهاده".

حازم إمام أمهر من والده

رد حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر الأسبق، على سؤال موجه له بشأن الفارق بين حمادة إمام ونجله حازم إمام، نجمي الزمالك، وقال شحاتة، "حازم إمام أفضل من والده على المستوى المهارى واللمسات الجمالية، ولكن حمادة إمام رحمه الله كان هو مثلى الأعلى وكان لاعباً حاسماً وقادر على اقتناص الفرس وتسجيل الأهداف".

Advertisements

كرويف سبب ارتدائى لرقم 14

كشف حسن شحاتة، أسطورة نادى الزمالك والمدرب التاريخى لمنتخب مصر، عن سر ارتباطه بالقميص رقم 14 الذي ارتداه خلال مسيرته الحافلة مع الفريق الأبيض، وقال المعلم، "ارتديت فى البداية القميص رقم 9 حباً في النجم الإنجليزي بوبى تشارلتون ثم عشقت الهولندى كرويف أشهر من ارتدى القميص رقم 14 في الكرة العالمية، وبعدها كان قميصي بهذا الرقم مع الزمالك حتى اعتزالي".

أنا من عشاق صلاح وتريزيجيه

تحدث حسن شحاتة عن متابعته المستمرة للمحترفين المصريين في أوروبا وفي مقدمتهم الفرعون المصري محمد صلاح، وقال شحاتة، "أنا واحد من عشاق محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وبتابع مبارياته باستمرار فى الدوري الانجليزي ودورى أبطال أوروبا، ومحمود حسن تريزيجه نجم استون فيلا الإنجليزي واحد من أبرز نجوم الكرة المصرية في الوقت الحالي، هو أكثر من يستطيع خلق متاعب عديدة للمنافسين وازعاج المدافعين بشكل غير طبيعي من بين جميع لاعبي الكرة المصرية بالجيل الحالي".

طارق حامد يحتاج لمراجعة فى تصرفاته مع الحكام

وأكد حسن شحاتة، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأسبق، أن طارق حامد أهم لاعبي الزمالك فى الفترة الحالية، موضحا أنه لم يعجبه اعتراض اللاعب على الحكام فى المباريات، الأمر الذى يكلفه البطاقات الصفراء والحمراء ويعرضه للإيقاف.

وأضاف شحاتة أنه دائم التحدث وإسداء النصائح لطارق حامد بعدم الاعتراض على الحكام حتى لا يضيع مجهوده داخل الملعب، وأن طارق حامد من أكثر اللاعبين اللذين يتميزون بالروح ولا بد أن يتغاضى عن الأشياء الصغيرة التى من شأنها أن تؤثر على شخصيته فى الملعب.

وأكد المعلم أنه كان يتمنى وجود لاعب مثل طارق حامد فى صفوف المنتخب وقت قيادته للفراعنة قائلاً:"اللاعبين المصريين من الركيزة الأساية للمنتخب ولا يصح أن يأخذ عنهم فكرة الاعتراض على الحكام".