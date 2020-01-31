شكرا لقرائتكم خبر عن قوات من الجيش والشرطة السودانية لتأمين بعثة الأهلي في الخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجدت أعداد من قوات الشرطة والجيش السوداني في مطار الخرطوم، مساء أمس الخميس، لتأمين بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فور وصولها إلى السودان، استعدادًا لمواجهة الهلال.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، رافقت قوات الشرطة والجيش السوداني حافلة فريق الأهلي من مطار الخرطوم إلى مقر إقامة البعثة في السودان.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها مساء بعد غدٍ السبت، على ملعب الجوهرة، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.