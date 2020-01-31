شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: السوبر الأفريقي «قضية أمن قومي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه تم إرسال قائمة مباراة السوبر الأفريقي، المقررة أمام الترجي التونسي، إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، وإنه «لم يتم تحديد مكاناً لها».

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وأضاف «منصور»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، «لدينا مؤتمر صحفي يوم الأحد، وسنكشف بالمستندات الإرهاب والتهديدات التي نتعرض لها»، مشيرًا إلى أن الزمالك أرسل خطابًا إلى «كاف»، وسيناقشه قبل انطلاق المؤتمر الصحفي.

وأشار «منصور» إلى «أن جو العداء الذي يتعرض له قبل السفر إلى قطر غير رياضي»، موضحاً أنه تم إرسال القائمة إلى «كاف» بغض النظر عن مكان لعب المباراة، وقال إن الملف لدى القيادة السياسية والأجهزة الرقابية.

وختم رئيس الزمالك بأن هذه قضية «أمن قومي مصري»، متسائلًا: «هل من الممكن أن نلعب في دولة معادية؟»، مشددًا على أنه «لو الدولة المصرية قالت لنا العبوا في قطر، سنقوم بذلك».