شكرا لقرائتكم الهلال ضد الأهلي .. الاجتماع الفنى للمباراة الساعة الخامسة من مساء اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووصلت بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي مطار الخرطوم بالسودان، مساء أمس وتضم قائمة الاهلي فس السودان ، 21 لاعباً وهم: شريف إكرامي، وحسام عاشور، وأحمد فتحي، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، وعلي معلول، وحسين الشحات، ومحمود كهربا، وجونيور أجايي، ووليد سليمان، ومحمد مجدي «أفشة»، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني، ومروان محسن، وعلي لطفي، وأليو ديانج، ومحمود متولي، وأليو بادجي، وجيرالدو.
وإستقبل حسام عيسي، السفير المصري في السودان، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي، بعثة الفريق فور وصولها إلى مطار الخرطوم،وحرص السفير المصري في السودان وطاقم السفارة على الترحيب ببعثة فريق الكرة حيث عمل الجميع على إنهاء إجراءات خروج البعثة من مطار الخرطوم.
ويوجد الأهلي على قمة مجموعته برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوي برصيد نقطة واحدة
يذكر أن عبدالحفيظ وعدلي سبقا بعثة الأهلي إلى السودان، أمس، من أجل الاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة وتأمينها والانتقالات والإقامة وغيرها من الأمور التنسيقية.
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