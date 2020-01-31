شكرا لقرائتكم الهلال ضد الأهلي .. مؤتمر صحفى لـ فايلر قبل المواجهة الحاسمة بالسودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق مؤتمراً صحفياً في الثامنة والنصف من مساء اليوم بملعب الهلال السوداني للحديث عن مباراة الفريقين المقرر لها التاسعة من مساء غداً بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت السودان في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ،ويتحدث المدرب السويسري وقائد الفريق عن المباراة حسب لوائح الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

الأهلي سيتدرب في التاسعة من مساء اليوم لأول وأخر مرة في السودان حيث يتدرب على ملعب المباراة في نفس توقيت اللقاء بعدما وصلت البعثة الحمراء السودان أمس برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي مطار الخرطوم بالسودان، وتضم قائمة الاهلي فس السودان ، 21 لاعباً وهم: شريف إكرامي، وحسام عاشور، وأحمد فتحي، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، وعلي معلول، وحسين الشحات، ومحمود كهربا، وجونيور أجايي، ووليد سليمان، ومحمد مجدي «أفشة»، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني، ومروان محسن، وعلي لطفي، وأليو ديانج، ومحمود متولي، وأليو بادجي، وجيرالدو.

ويتربع الأهلي على قمة مجموعته برصيد عشر نقاط ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوي برصيد نقطة واحدة.

Advertisements

حسام عيسي، السفير المصري في السودان، حرص على إستقبال بعثة الاهلي فور وصولها إلى مطار الخرطوم،وحرص السفير المصري في السودان وطاقم السفارة على الترحيب ببعثة فريق الكرة حيث عمل الجميع على إنهاء إجراءات خروج البعثة من مطار الخرطوم.

وحرصت قوات الشرطة والجيش السوداني على الوجود في مطار الخرطوم، لتأمين بعثة الأهلي ورافقت قوات الشرطة والجيش السوداني حافلة فريق الأهلي من مطار الخرطوم إلى مقر إقامة البعثة في السودان.