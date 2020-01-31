شكرا لقرائتكم مجلس الأهلي يخاطب وزير الشباب بشأن مؤمن زكريا .. تعرف على التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل مجلس إدارة النادي الاهلي خطابا رسميًا إلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للموافقة وإستيفاء الإجراءات القانونية الخاصة بصرف دفعة مالية لمؤمن زكريا لاعب الفريق ومساندته بعد الوعكه الصحية التي ألمت به مؤخرًا..جاء ذلك بناء علي قرار مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب في إجتماعه الأخير بشأن الإستمرار في دعم ومساندة اللاعب خاصة وأن النادي لم ولن يتخلي عن ابنائه على مدار تاريخه وسيواصل تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للاعب (غير المقيد بقائمة الفريق) من كافة الإتجاهات حتي يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد.

كان الإعلامى أحمد شوبير قد كشف عن موقف مؤمن زكريا من السفر إلى الولايات المتحدة، لتلقى العلاج اللازم من أجل العودة مجددا للملاعب، مؤكدًا أن اللاعب تحسنت حالته بشكل كبير، وقال شوبير إنه تواصل مع مؤمن زكريا للاطمئنان على حالته، وأوضح شوبير أنه استفسر من مؤمن زكريا عن تأخر سفره إلى أمريكا لتلقى العلاج، رغم استخراج تأشيرة السفر إلى هناك منذ فترة، حيث أكد له اللاعب أنه سيسافر في غضون الفترة المقبلة، وأن سبب تأخر السفر هو أعياد الكريسماس، وأضاف أن صوت مؤمن زكريا كان أفضل في آخر مكالمة جمعتهما معا عما كان الحال عليه فى المكالمات السابقة، ويبدو أن هناك تقدم ملحوظ في علاج اللاعب من الحالة التي وصل إليها

لعب مؤمن زكريا مع المارد الأحمر 150 مباراة، سجل 42 هدفًا، حيث شارك في 93 مباراة بالدوري الممتاز وسجل 30 هدفًا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالسوبر المصري وسجل هدف وحيد، وخاض 40 مباراة بالبطولات الإفريقية وسجل 6 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدف وحيد.

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وحصل مع النادي الأهلي على 8 بطولات خلال مشواره مع القلعة الحمراء، حيث توج بلقب الدوري المصري الممتاز 4 مرات، وكأس مصر مرة وحيدة، كما حصد مع المارد الأحمر لقب السوبر المحلي "مرتين"، كما توج مع الفريق الأحمر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية عام 2014

وأكد خالد محمود طبيب الأهلى عدم معاناة مؤمن زكريا من أى إصابة عضلية أو عضوية أو ملاعب، موضحًا أن اللاعب يعانى من حالة نفسية من شأنها التأثير على الأعصاب ما يفقده لياقته البدنية ويجعله غير قادر على العطاء فى الملاعب.

إدارة النادى الأهلى كانت قد أعلنت عن تحملها تكاليف علاج زكريا فى ألمانيا، بجانب سداد كل مستحقاته المالية عن الفترة التى يغيب فيها عن الفريق، تقديرا له، ولكونه من أحد أبناء النادى المخلصين.