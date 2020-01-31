شكرا لقرائتكم اليوم.. انطلاق المشروع القومي للإسكواش بحضور وزير الرياضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق في الواحدة ظهر اليوم الجمعة، فعاليات المشروع القومي للإسكواش بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي يستهدف اكتشاف أكبر عدد من الموهوبين في لعبة الاسكواش، بعد التفوق المصري الكاسح لها خلال السنوات الماضية.

من جانبه، أكد أمير وجيه المدير الفني لمنتخب مصر، والمشرف علي المشروع أن هناك إقبال منقطع النظير بعد تلقي تسجيلات من 405 لاعبا، عبر الانترنت، بالإضافة إلى 18 من أبناء شهداء الشرطة، و 14 من أبناء شهداء الجيش، وكذلك 60 من دور رعاية الأيتام

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ويبدأ المشروع بـ125 لاعباً فى مركز شباب الجزيرة، ويعتبر الهدف من المشروع هو أن الدولة ستتبنى 1000 ناشئ من مواليد 2012 - 2013 - 2014، حيث سيتم اختيار 20% من قوام العدد من دور الأيتام وأبناء الشهداء (شرطه - جيش) ومن المقرر أن يغطى المشروع جميع محافظات الجمهورية، ويتم التسجيل على موقع وزارة الشباب والرياضة.

ويشرف أمير وجيه على مشروع الاسكواش، وكان مدرب الفراعنة قد نجح فى نهاية العام الماضى فى إضافة إنجاز جديد فى سجل شرف المدرب الوطني، بعدما قاد الفراعنة لحصد بطولة العالم التى أقيمت فى واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، عقب الفوز على إنجلترا فى المباراة النهائية بنتيجة 2/0، ليتوج المنتخب الوطنى باللقب الثانى على التوالى والخامس فى تاريخه.

إنجاز أمير وجيه ليس فى أنه قاد الفراعنة من خارج الملعب الزجاجى لحصد البطولة، ولكنه أيضاً سبق له التتويج مع فراعنة الاسكواش بأول لقب فى بطولة العالم، خلال نسخة عام 1999، حيث كان منتخب مصر يضم، أحمد براده وعمر البرلسى وأمير وجيه وعمرو شبانة، وتغلب الفراعنة على منتخب ويلز فى المباراة النهائية لتتوج مصر باللقب الأول فى تاريخها.