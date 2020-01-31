شكرا لقرائتكم صعود 5 مصريات لدور الـ16 ببطولة كليفلاند لسيدات الإسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صعد الخماسي المصري، فريدة محمد، منة ناصر، نادين شاهين، منة حامد، وميار هاني، إلى منافسات دور الـ 16 ببطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش، والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 30 يناير الجاري وحتى الثالث من فبراير المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار، حيث تصنف البطولة بفئة البطولات الذهبية.

وفازت فريدة محمد على منافستها الأسترالية جيسيكا ترومبل، في المباراة التي جمعت الثنائي بمنافسات المرحلة الأولى للبطولة، بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 23 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-6, 11-9.

فيما تغلبت منة ناصر على منافستها السويدية نادية بافيستر بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 30 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2, 11-5, 9-11, 11-5.

وتخطت نادين شاهين منافستها الأسبانية مارينا دي جون بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 24 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2, 11-7, 11-7.

Advertisements

كما فازت منة حامد على مواطنتها المصرية سلمى يوسف بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 28 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-9, 11-8.

وأخيراً تغلبت ميا هاني على منافستها الأسترالية سارة كاردويل بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 25 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-4, 11-7.

يذكر أن البطلة المصرية نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الرابعة عالمياً لسيدات الاسكواش، تحمل لقب البطولة عن النسخة الماضية.

ويمثل مصر في دور الـ 16 من هذه البطولة كل من: نو رالطيب، سلمى هاني، فريدة محمد، نادين شاهين، منة حامد، ميار هاني.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجي بطولة جي بي مورجان كأول بطولة بلاتينية في العام الجاري، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.