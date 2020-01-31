موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره ساوثهامبتون، في الخامسة مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على وست هام يونايتد بهدفين نظيفين، منذ أيام في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ18.

ويحتل ليفربول المركز الأول في الدوري برصيد 70 نقطة، بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف، فيما يأتي ساوثهامبتون في المركز التاسع بـ31 نقطة.

تشكيل ليفربول

يغيب عن صفوف ليفربول ماني، وميلنر بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ كلوب بالتشكيل التالي:

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حراسة المرمي: أليسون

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – جوميز – ترنت ألكساندر أرنولد

خط الوسط: ويجنالدوم– فابيانو– هندرسون

خط الهجوم: أوريجي– فيرمينيو – محمد صلاح

القناة الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناة beIN SPORTS HD 2.