بعد استبعاده من مواجهة الهلال.. مغرد يشمت في أحمد الشيخ.. واللاعب يرد

كتب: ضياء السقا

قرر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلي، استبعاد لاعب الوسط أحمد الشيخ، من رحلة الفريق الأحمر المسافرة إلى السودان استعدادا لمواجهة الهلال، في ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويأتي استبعاد الشيخ، بعد تعرضه للإصابة في مران الفريق الأخير، بعد تدخل قوي من زميله عمرو السولية.

وعلق أحد المغردين على موقع تويتر، على إصابة الشيخ، بشكل مهين قائلا: "السولية دخل على الشيخ كسره، وتم استبعاده من مباراة الهلال.. جمهور الأهلي مبينساش يا سولية رغم إن أنت مش بتعرف تلعب".

من جانبه، رد أحمد الشيخ على المغرد، قائلا: "استحالة يكون النوعية اللي زي دي تكون من جمهور الأهلي.. جزاك الله خير".

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ويواجه الأهلي، نظيره الهلال السوداني، على ملعب الأخير، في التاسعة مساء السبت، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي قمة مجموعته الثانية برصيد عشر نقاط، وخلفه النجم الساحلى والهلال السودانى بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوى بنقطة واحدة.

ويحتاج المارد الأحمر، لنقطة وحيدة لضمان التأهل أو نقاط المباراة بالكامل للحفاظ على صدارة المجموعة، دون انتظار نتائج الفرق المنافسة خاصة النجم الساحلي.