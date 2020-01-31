شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الغزال.. 22 هدفاً فى الجولة 15 للإيجيبشن ليج.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى العام بتصدر الأهلى للمسابقة بالعلامة الكاملة، رغم وجود 3 مؤجلات، فيما احتفظ المقاولون العرب بالوصافة، وبيراميدز والاتحاد فى المربع الذهبى بعد تأجيل مباراة الزمالك مع المصرى.

وشهدت المواجهات الجولة 15 تسجيل 22 هدفاً فى 8 مباريات، بمعدل 2.75 فى كل مباراة، بواقع 12 هدفا لأصحاب الأرض، و10 أهداف للضيوف، شهد الشوط الأول تسجيل 11 هدفا، مقابل 11 هدفا أيضا فى الشوط الثاني.

واحتسبت4 ركلات جزاء فى الجولة الخامسة عشرة، سجلت جميعا بنجاح عن طريق مصطفى جمال "حرس الحدود" فى أسوان، وساديو سيمبوريه للمرة الرابعة "المصري" فى الجونة، ومعاذ الحناوى للمرة الثالثة "الإنتاج"، باهر المحمدى "الإسماعيلي".

عاد عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش والأهلى السابق للتهديف بالدورى المحلى بعد غياب دام 1068 يومًا عقب إحراز هدف فريقه الوحيد فى مرمى مصر المقاصة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السلام الدولى ضمن فعاليات الجولة الخامسة عشر للدورى، ويعد آخر هدف أحرزه جمال فى الدورى المصرى فى 23 من شهر فبراير عام 2017، حينما سجل بقميص الأهلى فى شباك وادى دجلة موسم 2016-2017، قبل أن يعود مجددا للتسجيل بعد غياب سنتين و11 شهر و4 أيام بواقع 1068 يومًا غيابا عن إحراز هدف فى الدوري.

ونجح التونسى فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي فى تسجيل أول أهدافه مع الدراويش أمام الإنتاج الحربى بعد التعاقد معه فى الميركاتو الشتوى فى صفقة انتقال حر لمدة 6 أشهر.

وسجل الأجانب 3 أهداف فى هذه الجولة، حيث أحرز الكولومبى لويس إدوار "المقاولون"، البوركينى سادو سيمبوريه "المصري"، التونسى فخر الدين بن يوسف "الإسماعيلي".

وشهدت هذه الجولة ثلاثة أهداف من نيران صديقة عن طريق خالد عبد الفتاح ومصطفى جمال وعماد السيد.

شاهد اهداف الجولة 15 للدوري

المقاولون العرب 2-0 طنطا

اسوان 2-1 حرس الحدود

المقاصة 1-1 طلائع الجيش

Advertisements

وادى دجلة 1-1 الزمالك

الجونة 2-1 المصرى البورسعيدى

بيراميدز 2-1 نادى مصر

الاسماعيلى 3-2 الانتاج الحربى

سموحة 1-1 الاتحاد السكندرى