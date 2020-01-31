شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر وقائد الأهلي يتحدثان عن مباراة الهلال فى مؤتمر صحفى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي وكابتن الفريق مؤتمراً صحفياً فى الثامنة والنصف مساء اليوم بملعب الهلال السودانى، للحديث عن مباراة الفريقين المقرر لها التاسعة مساء غد بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت السودان فى ختام دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، ويتحدث المدرب السويسرى وقائد الفريق عن المباراة حسب لوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

الأهلى سيتدرب فى التاسعة مساء اليوم لأول وآخر مرة فى السودان، حيث يتدرب على ملعب المباراة فى نفس توقيت اللقاء بعدما وصلت البعثة الحمراء إلى مطار السودان أمس برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادى، وتضم قائمة الأهلى فى السودان 21 لاعباً وهم: شريف إكرامي، وحسام عاشور، وأحمد فتحي، ورامى ربيعة، وأيمن أشرف، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، وعلى معلول، وحسين الشحات، ومحمود كهربا، وجونيور أجايي، ووليد سليمان، ومحمد مجدى «أفشة»، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني، ومروان محسن، وعلى لطفي، وأليو ديانج، ومحمود متولي، وأليو بادجي، وجيرالدو.

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ويتربع الأهلى على قمة مجموعته برصيد عشر نقاط، خلفه النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوى برصيد نقطة واحدة.

حسام عيسي، السفير المصرى فى السودان، حرص على إستقبال بعثة الاهلى فور وصولها إلى مطار الخرطوم، وحرص السفير المصرى فى السودان وطاقم السفارة على الترحيب ببعثة فريق الكرة حيث عمل الجميع على إنهاء إجراءات خروج البعثة من مطار الخرطوم.

وحرصت قوات الشرطة والجيش السودانى على الوجود فى مطار الخرطوم، لتأمين بعثة الأهلى ورافقت قوات الشرطة والجيش السودانى حافلة فريق الأهلى من مطار الخرطوم إلى مقر إقامة البعثة فى السودان.