شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد الاجتماع الفنى لمباراة الأهلي والهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد فى الخامسة مساء اليوم، الجمعة، الاجتماع الفنى لمباراة الاهلى الهلال السوداني للاتفاق حول عدة نقاط خاصة بمباراة الفريقين، المقرر لها التاسعة مساء غد بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت السودان، فى ختام دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، ويحضر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، وسمير عدلى المدير الإدارى للفريق الاجتماع الفنى للمباراة بمقر إقامة طاقم التحكيم ومراقب المباراة، وبحضور مندوبين من الفريق السودانى ومسئولى الأمن.

ويشهد الاجتماع الفنى الاتفاق على جميع الأمور الإدارية والتنظيمية؛ ومن بينها الزى الرسمى للفريقين، وموعد وصولهما إلى ملعب المباراة.

ووصلت بعثة الأهلى برئاسة محمود الخطيب رئيس النادى مطار الخرطوم بالسودان، مساء أمس، وتضم قائمة الأهلى فى السودان 21 لاعباً وهم: شريف إكرامى، وحسام عاشور، وأحمد فتحي، ورامى ربيعة، وأيمن أشرف، ومحمد الشناوى، وعمرو السولية، وعلى معلول، وحسين الشحات، ومحمود كهربا، وجونيور أجايي، ووليد سليمان، ومحمد مجدى «أفشة»، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني، ومروان محسن، وعلى لطفي، وأليو ديانج، ومحمود متولي، وأليو بادجي، وجيرالدو.

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واستقبل حسام عيسي، السفير المصرى فى السودان، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلى، بعثة الفريق فور وصولها إلى مطار الخرطوم، وحرص السفير المصرى فى السودان وطاقم السفارة على الترحيب ببعثة فريق الكرة حيث عمل الجميع على إنهاء إجراءات خروج البعثة من مطار الخرطوم.

ويوجد الأهلى على قمة مجموعته برصيد عشر نقاط، ويأتى خلفه النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوى برصيد نقطة واحدة

يذكر أن عبدالحفيظ وعدلى سبقا بعثة الأهلى إلى السودان، للاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة وتأمينها والانتقالات والإقامة وغيرها من الأمور التنسيقية.