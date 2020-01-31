شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق المشروع القومى للاسكواش بمركز شباب الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فى الواحدة ظهر اليوم، الجمعة، فعاليات المشروع القومى للاسكواش بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والذى يستهدف اكتشاف أكبر عدد من الموهوبين فى لعبة الاسكواش، بعد التفوق المصرى الكاسح لها خلال السنوات الماضية.

وأكد أمير وجيه، المدير الفنى لمنتخب مصر والمشرف على المشروع، أن هناك إقبالا منقطع النظير بعد تلقى تسجيلات من 405 لاعبين عبر الإنترنت، بالإضافة إلى 18 من أبناء شهداء الشرطة، و14 من أبناء شهداء الجيش، وكذلك 60 من دور رعاية الأيتام

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ويبدأ المشروع بـ125 لاعباً فى مركز شباب الجزيرة، ويعتبر الهدف من المشروع هو أن الدولة ستتبنى 1000 ناشئ من مواليد 2012 - 2013 - 2014، حيث سيتم اختيار 20% من قوام العدد من دور الأيتام وأبناء الشهداء (شرطه - جيش) ومن المقرر أن يغطى المشروع جميع محافظات الجمهورية، ويتم التسجيل على موقع وزارة الشباب والرياضة.

ويشرف أمير وجيه على مشروع الاسكواش، وكان مدرب الفراعنة قد نجح فى نهاية العام الماضى فى إضافة إنجاز جديد فى سجل شرف المدرب الوطني، بعدما قاد الفراعنة لحصد بطولة العالم التى أقيمت فى واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، عقب الفوز على إنجلترا فى المباراة النهائية بنتيجة 2/0، ليتوج المنتخب الوطنى باللقب الثانى على التوالى والخامس فى تاريخه.

إنجاز أمير وجيه ليس فى أنه قاد الفراعنة من خارج الملعب الزجاجى لحصد البطولة، ولكنه أيضاً سبق له التتويج مع فراعنة الاسكواش بأول لقب فى بطولة العالم، خلال نسخة عام 1999، حيث كان منتخب مصر يضم، أحمد براده وعمر البرلسى وأمير وجيه وعمرو شبانة، وتغلب الفراعنة على منتخب ويلز فى المباراة النهائية لتتوج مصر باللقب الأول فى تاريخها.