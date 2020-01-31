شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. باسم مرسى يبدأ رحلة مغازلة الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية تلقى نادى الإنتاج الحربى فاكسا رسميا من الصفاقسى التونسى لاستعارة باسم مرسى مهاجم الفريق لنهاية الموسم ، على أن يكون المقابل المادى للصفقة مليون جنيها .

وجاء دخول باسم مرسى دائرة اهتمام النادى التونسى فى ظل المستوى المتميز الذى ظهر عليه اللاعب فى الفترة الاخيرة مع ناديه ، فى المقابل تشير التوقعات لرفض الانتاج العرض الذى تلقاه اللاعب لحاجة الفريق الى جهوده الفترة المقبلة فى مباريات البطولة المحلية .

وقد يكون العرض الذى تلقاه اللاعب بداية لعودته الى صفوف المنتخب الوطنى مرة اخرى، خاصة وأن حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب أكد على متابعته لباسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى، خاصة في ظل حاجته لمعالجة النقص العددى في مركز المهاجم .

وبدأ باسم مرسى مسيرته الكروية فى الإنتاج الحربى ، وأحرز 10 أهداف فى ذلك الموسم، وانضم للمنتخب الوطنى وانتقل منه للزمالك وتألق مع الأبيض قبل أن يعود للإنتاج.

ونجح نادى الإنتاج الحربى فى التعاقد مع باسم مرسى مهاجم الزمالك لمدة موسمين بشكل نهائى، ويأتى انضمام باسم مرسى للإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر وعلى طريقة البيع النهائى وليس الإعارة بعد عدم قيد اللاعب فى قائمة الزمالك للموسم الحالى.

Advertisements

لا خلاف على موهبة باسم مرسى، والتى جعلته أحد أهم لاعبى الزمالك فى عدة مواسم، ويحقق البطولات معهم، لكنه لم يستمر طويلا فى القمة، وانشغل تركيزه بعيدا عن الملعب، ليركز فى أمور أخرى، والدخول فى مشادات مع الجماهير أو مع المدربين، ومنها خلافه مع كوبر مدرب الفراعنة السابق، وبعد استبعاده من المنتخب وقع ضحية التصريحات، لتكون جملته الشهيرة "مش متابع والله" التى جاءت ردا على مستوى المنتخب فى أمم أفريقيا، لتفتح النار على اللاعب، ويبتعد من وقتها عن الأضواء.



باسم ووالدته



باسم مرسى فى الزمالك



باسم مرسى لاعب الانتاج الحربى



باسم وزوجته



باسم لاعب اسكواش