شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مصريات يتأهلن لدور الـ16 فى بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الخماسى المصرى "فريدة محمد، منة ناصر، نادين شاهين، منة حامد، وميار هانى" إلى منافسات دور الـ16 ببطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش، والتى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 30 يناير الجارى وحتى الثالث من فبراير المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار، حيث تصنف البطولة بفئة البطولات الذهبية.

وفازت فريدة محمد على منافستها الأسترالية جيسيكا ترومبل، فى المباراة التى جمعت الثنائى بمنافسات المرحلة الأولى للبطولة، بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 23 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-6, 11-6, 11-9.

فيما تغلبت منة ناصر على منافستها السويدية نادية بافيستر بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 30 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-2, 11-5, 9-11, 11-5.

وتخطت نادين شاهين منافستها الإسبانية مارينا دى جون بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 24 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-2, 11-7, 11-7.

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كما فازت منة حامد على مواطنتها المصرية سلمى يوسف بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 28 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-5, 11-9, 11-8.

وأخيراً تغلبت ميا هانى على منافستها الأسترالية سارة كاردويل بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 25 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-4, 11-7.

يذكر أن البطلة المصرية نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الرابعة عالمياً لسيدات الاسكواش، تحمل لقب البطولة عن النسخة الماضية.

ويمثل مصر فى دور الـ 16 من هذه البطولة كل من: نو رالطيب، سلمى هانى، فريدة محمد، نادين شاهين، منة حامد، ميار هانى.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى، هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجاري، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.