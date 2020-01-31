شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن غياب محمد صادق عن مواجهة أسوان بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب محمد صادق لاعب الإسماعيلى عن مواجهة فريقه أمام أسوان بعد تعرضه للإصابة بشد فى العضلة الضامة خلال مواجهة الإنتاج الحربى، وأغلق الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز صفحة مباراة الإنتاج الحربى التى أقيمت مساء أمس الخميس بالجولة الخامسة عشرة للدورى وانتهت بفوز الدراويش بنتيجة 3/ 2 بهدف قاتل هو الأول الذى يسجله المحترف التونسى فخر الدين يوسف فى أول مباراة له مع الفريق.

ويبدأ الإسماعيلى الاستعداد لمواجهة أسوان، ويسافر الفريق صباح غد، السبت، تمهيداً لملاقاة تماسيح النيل الاثنين المقبل بالجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى، وأنهى الجهاز الإدارى إجراءات السفر بالطائرة على أن تكون العودة صباح الثلاثاء نظراً لعدم وجود رحلات طيران مساء الاثنين عقب المباراة .

وفى سياق آخر، من المقرر غياب الثنائى باهر المحمدى قائد الفريق وعبد الرحمن مجدى عن مباراة نصف النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال يوم الثانى والعشرين من فبراير المقبل بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثانى فى موقعة الاتحاد السكندرى، وسيواجه الدراويش الفائز من الرجاء البيضاوى المغربى ومولودية وهران الجزائرى فى الدور المقبل حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الرجاء بهدفين لهدف فى الجزائر.

على الجانب الآخر، عبر محمود البدرى الظهير الأيسر لفريق الإسماعيلى عن سعادته البالغة بالصعود للدور قبل النهائى من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وقال إن هدفنا فى كل مباراة هو تحقيق الفوز من اجل اسعاد الجماهير واقتربنا من تحقيق حلم البطولة واسعاد الجماهير المتعطشة لذلك .

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وقال ظهير الدراويش إنه تم إغلاق ملف البطولة العربية وسيتم التركيز فى مباريات الدورى لتحقيق الانتصارات لتعديل وضعنا فى جدول المسابقة.

وانتزع فريق أسوان بقيادة مجدى عبد العاطى ثلاث نقاط ثمينة على حساب مضيفه حرس الحدود، بعد الفوز بثنائية مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام.

وبهذا الفوز رفع أسوان رصيده إلى النقطة 12 يحتل بها المركز الـ14 فى جدول المسابقة، متخلياً عن المركز الأخير فى قاع الجدول بعد تقدمه أربعة مراكز دفعة واحدة قبل مواجهة الإسماعيلى.