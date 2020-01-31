شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجهز محمد الشناوى لمواجهة الهلال السوداني بالمسكنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطر الجهاز الطبي بالنادي الأهلي لمنح محمد الشناوي حارس مرمى الفريق أكثر من "حقنة" على مدار الأيام الماضية من أجل تجهيزه لمباراة الهلال حيث لا يبدو الشناوي جاهزاً للمباراة بنسبة 100 % بسبب إصابته في الضهر التى تعرض لها خلال مباراة النجم الساحلي الأخيرة لذا قام الجهاز الطبي بمنح الحارس عدة حقن ومسكنات من أجل تجهيزه للمباراة المرتقبة.

الشناوى حصل على راحة من تدريبات الأهلى الاخيرة قبل السفر الى السودان لمواجهة الهلال، لكنه أعلن جاهزيته لحماية عرين الأهلى فى موقعة السودان لاسيما أنه يشعر بتحسن مع هذه الحقن.

ويلتقى الأهلى مع الهلال فى تمام التاسعة من مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثانية، بدورى أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلى ترتيب المجموعة الثانية فى دورى ابطال افريقيا قبل مواجهة الهلال فى أم درمان السبت المقبل ويتساوى بطل السودان مع النجم الساحلى فى رصيد 9 نقاط وسيستضيف الفريق التونسى نظيره بلاتنيوم فى نفس التوقيت بختام مباريات المجموعة.

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وكان المارد الأحمر، قد حقق فوزا ثمينا فى الجولة الماضية على النجم الساحلى، 1 - 0، وبنفس النتيجة تغلب الهلال على بلاتنيوم.

الجهاز الفنى للفريق بقيادة رينيه فايلر يعول الكثر على مشاركة محمد الشناوى التى يمر بمرحلة جيدة فى مستواه الفني وله دور كبير فى ننتائج الأهلى الاخيرة خاصة المباريات المهمة اخرها لقاء النجم الساحلى التونسي الأحد الماضى والذى انتهي لمصلحة الأحمر بهدف نظيف حيث كان له دور بارز فى خروج المباراة بهذه النتيجة بعد تصديه لاكثر من هجمة خطيرة من لاعبي الفريق التونسي مما جعل الأهلى يحصد ثلاث نقاط غالية جعلته يتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط يليه النجم والهلال برصيد 9 نقاط بينما يتذيل المجموعة نادي بلاتنيوم بطل زيمبابوي برصيد نقطة واحدة.