رغم فرمان فايلر.. القيعي يوجه نصيحة لصالح جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حرص عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة خاصة لصالح جمعة لاعب الفريق، بعد خروجه من حسابات المدير الفني السويسري رينيه فايلر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال القيعي في برنامجه "ملك وكتابة" عبر قناة "الأهلي": "صالح جمعة يستحق الدعم والحب والمؤازرة، شأنه شأن جميع لاعبي الأهلي، حتى أولئك الذين تشعر في بعض الأحيان أنك تحتاج (تقرص عليه) من أجل مصلحته".

وأضاف: "صالح جمعة بداخله موهبة، نتمنى أن نرى منه الأفضل خلال الفترة المقبلة، هناك أخبار تشير إلى بقاء ضمن صفوف الأهلي، ويبدو في الأفق أن هناك فرصة وعليه أن يغتنمها".

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ووجه القيعي حديثه لصالح جمعة قائلا: "العمر مثل النتيجة، الورقة التي تُقطع لن ترجع، ستجد نفسك فجأة تقدمت في السن ولم تحقق شيئا لنفسك، يتبقى في عقدك ثلاثة أعوام مع الأهلي وتستطيع استعادة تألقك مجددا".

وأتم مستشار التعاقدات بالأهلي قائلا: "عليك تأجيل مميزات الحياة لأنها قادمة، عكس لعب كرة القدم الذي يفنى، لاعب بقيمة صالح جمعة (حرام) ألا نرى منه الالتزام والإيجابية".

يُذكر أن فايلر أعلن عدم حاجته لخدمات صاحب الـ26 عاما في الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي جعل اللاعب يبحث عن الرحيل، لكن النادي لم يتلق أي عرض رسمي للاستغناء عن اللاعب حتى الآن.