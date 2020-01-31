الليلة .. الأهلي يؤدى مرانه الأساسى على ملعب الجوهرة إستعداداً لموقعة الهلال

أعلن النادي الأهلي الطوارئ قبل الموقعة الحاسمة لتذكرة التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الهلال السوداني غداً السبت في الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية بالبطولة القارية.

وغادرت بعثة الفريق أمس الخميس وسط حالة معنوية مرتفعة، خاصة أن الفريق يحتاج إلى نقطة واحدة لحسم تأهله بجانب جلسات مكثفة بين اللاعبين من أجل تأكيد

أهمية هذا اللقاء، وأنه لا مجال للأخطاء فالهزيمة تعني ضياع حلم استعادة اللقب القاري.

ويخوض الأهلي مرانه الوحيد والأخير في السودان على ملعب «الجوهرة» بعدما وصلت البعثة ليلة أمس، وتناولت وجبة العشاء ثم خلدت للراحة.