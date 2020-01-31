رياضة | ميسي يحقق رقم قياسي جديد مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يحقق رقم قياسي جديد مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، في قيادة فريق برشلونة لتحقيق فوزا عريضًا مساء أمس الخميس، بخماسية نظيفة على ليجانيس في إطار منافسات ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

وسجل ميسي هدفين من الخماسية لفريقه مما يقرب اللاعب أكثر وأكثر من تحطيم العديد من الأرقام القياسية.

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ورفع ليونيل رصيده إلى الفوز رقم 500 مع برشلونة، واستطاع الأرجنتيني المتميز الوصول إلى هذا الرقم خلال 16 موسمًا مرت عليه رفقة «البلوجرانا».

وشارك ميسي في 710 مباراة بقميص برشلونة حقق الفوز في 500 منها بنسبة 71%، وتعادل في 131 مباراة بنسبة 18% وتعرض للهزيمة في 79 مباراة بنسبة 11%.

وتمكن «ليو» من التوقيع على 621 هدفًا خلال مسيرته كبرشلوني، وهو ما يقربه للغاية من تحطيم رقم بيليه المسجل باسمه هدافًا تاريخيًا بملاعب الساحرة المستديرة: 643 هدفًا.