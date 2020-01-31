رياضة | مدرب برشلونة يصدم لاعبيه بتصريح ناري ويتحدث عن كلاسيكو الكأس المحتمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب برشلونة يصدم لاعبيه بتصريح ناري ويتحدث عن كلاسيكو الكأس المحتمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، على التعليق حول مستوى فريقه بعد الفوز على ليجانيس بخماسية نظيفة.

وقال سيتين، إنه غير راضٍ تمامًا عن أداء لاعبيه رغم الفوز العريض الذي حققه نجوم البلاجورانا بالأمس.

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وأكمل مدرب البارسا في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ‘‘موندو ديبورتيفو‘‘ الإسبانية: ‘‘قدمنا العديد من الأشياء الجيدة، ولكني غير راضٍ تمامًا، صحيح وجدنا طريق المرمى، لكننا قمنا بالكثير من الأخطاء".

وواصل: "لقد قمنا بتغيير الخطة إلى 4-3-3، لأننا أدركنا أننا هكذا سنكون أفضل دفاعيًا وهجوميًا، ولكنني غير راضٍ تمامًا، لأننا فقدنا السيطرة في مرحلة ما من المباراة، خاصة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، تسرعنا، لعبنا بسرعة أكثر من اللازم، لذلك يجب علينا أن نتحكم في سرعة اللعب، والبطء أحيانًا، إذا لم نفعل ذلك، سوف نخسر الكرة، مما سيسبب لنا المشاكل".

وعن الكلاسيكو المحتمل في ربع نهائي كأس الملك: "لا أعرف ما إذا كان الكلاسيكو أفضل في ربع نهائي أم في وقت لاحق، لكننا على استعداد لمواجهة أي خصم".