رياضة | برشلونة ضد ليجانيس.. كيكي سيتين يوجه رسالة قوية للاعبي البارسا بعد الفوز الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة ضد ليجانيس.. كيكي سيتين يوجه رسالة قوية للاعبي البارسا بعد الفوز الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي برشلونة ضد ليجانيس فوزا كبيرا، بنتيجة خمسة أهداف مقابل لاشئ، ضمن منافسات بطولة كأس ملك أسبانيا، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس علي ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة، ليتأهل النادي الكتالوني الي دور ربع نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا

وعبر الاسباني كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة عن سعادته بعد الفوز الكبير علي ليجانيس والتأهل لدور ربع نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا ووجه رسالة قوية للاعبي النادي الكتالوني.

تعرف علي تصريحات كيكي سيتين بعد مباراة برشلونة ضد ليجانيس في كأس ملك أسبانيا:

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قال كيكي:" الفوز 5-0 شيء جيد، الخصم كان معقد، وضد اتليتيكو تعادلوا خصمنا فريق متماسك وصلب من حظنا سجلنا باكرا، هذا ساعدنا على السيطرة، وخلقوا بعض الصعوبات من المرتدات هناك امور قد يبدو الامر للبعض سهلا مما كان عليه حقا، لقد سجلنا مبكرا، وبعد ذلك تحكمنا في المباراة افضل، ولكن كنا غير دقيقين احيانا، مما كان قد يلحق الضرر بنا من مرتدات الخصم ‏غيرنا الخطة إلى 4-3-3، لأننا أدركنا أننا هكذا سنكون افضل دفاعيا وهجوميا، بسبب الطريقة التي يلعب بها ليغانيس، أعتقد أننا قمنا بالكثير من الأشياء الجيدة، لكنني لست سعيدا تماما".

وأضاف المدرب الاسباني بعد مباراة برشلونة ضد ليجانيس:"عدم التوقيع مع رأس حربة لا يقلقني سأكون هادئا، هناك دائما خطر الإصابة، ولكني سعيد مع لاعبي الفريق لدي، سوف نستعيد ديمبيلي قريبا، وانا متأكد من انه سوف يساهم معنا كثيرا ‏لقد فعلنا الكثير من الأشياء الجيدة لكنني غير راضٍ تماما، صحيح وجدنا طريق المرمى، ولكن قمنا بالكثير من الأخطاء، وأعطينا الخصم الحياة أحيانا ليس لدي خصم مفضل في القرعة، على الرغم من أنني أحب المباراة أن تكون في كامب نو، ولكن مهما كان الخصم، فسنلعب بنفس القوة والجدية في الدقائق الأخيرة من الشوط الاول، تسرعنا، لعبنا بسرعة أكثر من اللازم، لذلك يجب علينا ان نتحكم في سرعة اللعب، والبطء أحيانا، اذا لم نفعل ذلك، سوف نخسر الكرة، مما يتسبب لنا بمشاكل".

واختتم مدرب برشلونة تصريحاته قائلا:" لا اعرف ما اذا كان الكلاسيكو افضل في ربع نهائي، أم في وقت لاحق، ولكن اذا لعبنا الكلاسيكو في أي دور، فسوف نلعبه بضمانات أكيدة دي يونج لديه استيعاب هائل، بمجرد ان تعطيه التعليمات، يعمل فورا على تحسين بعض الجوانب، لعب حاليا في الوسط المتقدم، ويمكن ان يلعب في مكان آخر اذا لزم الامر، اليوم لعب مباراة استثنائية، وهذا ما نتوقعه منه ‏ديمبيلي لديه شروط محددة للغاية، سنبحث عن أفضل أداء له، يمكنه أن يقدم لنا الكثير، سوف نرى ما سيقدمه لنا، نريد ان يكون لديه أداء مستمر، ونرى مدى جودة هذا اللاعب".