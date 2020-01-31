اونلاين | بث مباشر الهلال أمام أبها في الدوري السعودي للمحترفين بث مباشر مباراة الهلال وأبها

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بث مباشر الهلال أمام أبها في الدوري السعودي للمحترفين بث مباشر مباراة الهلال وأبها يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره أبها، اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

بث مباشر الهلال أمام أبها في الدوري السعودي للمحترفين بث مباشر مباراة الهلال وأبها موعد مباراة الهلال وأبها

وتنطلق المباراة التي تجمع بين الهلال وأبها في تمام الساعة الواحدة بتوقيت جرينيتش، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها.

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بث مباشر الهلال أمام أبها في الدوري السعودي للمحترفين بث مباشر مباراة الهلال وأبها بث مباشر الهلال أمام أبها في الدوري السعودي للمحترفين بث مباشر مباراة الهلال وأبها ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة، بعد أن خاض 15 مباراة، تمكن خلالها من تحقيق الفوز في 9 مباريات و5 تعادلات وهزيمة وحيدة، وسجل لاعبوه 42 هدفًا، كأقوى خط هجوم في الدوري السعودي، فيما دخل مرماه 16 هدفًا.

بث مباشر الهلال أمام أبها في الدوري السعودي للمحترفين بث مباشر مباراة الهلال وأبها ويتواجد أبها في المركز الثامن برصيد 23 نقطة، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد الفوز في 7 مباريات وتعادل مرتين وخسر في 6 مناسبات، وسجل لاعبوه 22 هدفًا فيما اهتزت شباكه بـ 24 هدفًا.

بث مباشر الهلال أمام أبها في الدوري السعودي للمحترفين بث مباشر مباراة الهلال وأبها القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها

بث مباشر الهلال أمام أبها في الدوري السعودي للمحترفين بث مباشر مباراة الهلال وأبها تبث المباراة التي تجمع بين الهلال وأبها عبر شبكة قناة السعودية الرياضية اتش دي 1، بتعليق مشاري القرني.

ابها الهلال الساعة 3 علي قناة 1