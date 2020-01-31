شكرا لقرائتكم الشناوى يحصل على المسكنات للمشاركة أمام الهلال السودانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إضطر الجهاز الطبي بالنادي الأهلي لمنح محمد الشناوي حارس مرمى الفريق أكثر من "حقنة" على مدار الأيام الماضية من أجل تجهيزه لمباراة الهلال حيث لا يبدو الشناوي جاهزاً للمباراة بنسبة 100 % بسبب إصابته في الضهر التى تعرض لها خلال مباراة النجم الساحلي الأخيرة لذا قام الجهاز الطبي بمنح الحارس عدة حقن ومسكنات من أجل تجهيزه للمباراة المرتقبة.

الشناوى حصل على راحة من تدريبات الأهلى الاخيرة قبل السفر الى السودان مساء اليوم لمواجهة الهلال ولكنه أعلن جاهزيته لحماية عرين الأهلى فى موقعة السودان لاسيما أنه يشعر بتحسن مع هذه الحقن

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الجهاز الفنى للفريق بقيادة رينيه فايلر يعول الكثر على مشاركة محمد الشناوى التى يمر بمرحلة جيدة فى مستواه الفني وله دور كبير فى ننتائج الأهلى الاخيرة خاصة المباريات المهمة اخرها لقاء النجم الساحلى التونسي الأحد الماضى والذى انتهي لمصلحة الأحمر بهدف نظيف حيث كان له دور بارز فى خروج المباراة بهذه النتيجة بعد تصديه لاكثر من هجمة خطيرة من لاعبي الفريق التونسي مما جعل الأهلى يحصد ثلاث نقاط غالية جعلته يتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط يليه النجم والهلال برصيد 9 نقاط بينما يتذيل المجموعة نادي بلاتنيوم بطل زيمبابوي برصيد نقطة واحدة .

في الوقت الذي حاول مسئولو القلعة الحمراء إقناع حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الملقب بـ"مارسيلو" بالإستمرار مع الفريق والقيد في القائمة الأفريقية لكن اللاعب الأعسر تحفّظه على هذا العرض وأصرعلى الرحيل لعدم مشاركته في المباريات طوال الفترة الماضية ويفضّل مارسيلو الرلحيل لأحدى الأندية التى ترغب في التعاقد معه وعلى رأسها الصفاقسي التونسي.