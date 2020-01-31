شكرا لقرائتكم كارتيرون يرفض الدفع بمصطفى محمد أساسيًا امام أول أغسطس .. أعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء رفض الفرنسى باتريس كارتيرون، للمغامرة بمصطفى محمد خاصة بعدما ضمن الفريق الأبيض، التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يحتل الزمالك فى المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط فيما تصدر مازيمبى الكونغولى صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة، فيما يأتى وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرًا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط، لذا يفاضل المدرب الفرنسى بين الثنائى الكونغولى كاسونجو كابونجو وعمر السعيد لاختيار أحدهما لقيادة هجوم الفريق بشكل أساسى فى مواجهة الغد ويعد الأقرب حتى الآن هو عمر السعيد مع منافسة قوية من المهاجم الكونغولى.
ومن المقرر أن يجرى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، يوم الأربعاء 5 فبراير المقبل، قرعة دور الثمانية من منافسات النسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، حيث يشارك من مصر فى دورى الأبطال كل من الأهلى والزمالك، إلى جانب مشاركة بيراميدز والمصرى فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك فى أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، وضمن الثلاثى الزمالك وبيراميدز والمصرى التواجد فى دور الثمانية بينما ينتظر الأهلى مواجهة الغد مع الهلال السودانى لحسم مصيره فى البطولة.
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