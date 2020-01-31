شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض المغامرة بـ"مصطفى محمد" أمام أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، المغامرة بمصطفى محمد فى التشكيلة الأساسية التى ستخوض غداً السبت، مباراة أول أغسطس الأنجولى المقرر إقامتها فى الثالثة من عصر الغد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، تجنبًا لحصول اللاعب على إنذار ثالث، حيث يحتاج الأبيض إلى جهوده فى ربع نهائى البطولة، ويفضل كارتيرون بقاء مصطفى محمد على مقاعد البدلاء حيث يمتلك اللاعب إنذارين وحال حصوله على إنذار ثالث سيغيب عن الفريق فى ذهاب دور ربع النهائى بدورى الأبطال لذا يرفض المدرب الفرنسى إشراكه فى لقاء الغد بصورة أساسية تجنباً لتلك المسألة.

وجاء رفض الفرنسى باتريس كارتيرون، للمغامرة بمصطفى محمد خاصة بعدما ضمن الفريق الأبيض، التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يحتل الزمالك فى المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط فيما تصدر مازيمبى الكونغولى صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة، فيما يأتى وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرًا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط، لذا يفاضل المدرب الفرنسى بين الثنائى الكونغولى كاسونجو كابونجو وعمر السعيد لاختيار أحدهما لقيادة هجوم الفريق بشكل أساسى فى مواجهة الغد ويعد الأقرب حتى الآن هو عمر السعيد مع منافسة قوية من المهاجم الكونغولى.

ومن المقرر أن يجرى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، يوم الأربعاء 5 فبراير المقبل، قرعة دور الثمانية من منافسات النسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، حيث يشارك من مصر فى دورى الأبطال كل من الأهلى والزمالك، إلى جانب مشاركة بيراميدز والمصرى فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك فى أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، وضمن الثلاثى الزمالك وبيراميدز والمصرى التواجد فى دور الثمانية بينما ينتظر الأهلى مواجهة الغد مع الهلال السودانى لحسم مصيره فى البطولة.