شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب تحت حراسة الشرطة فى أم درمان قبل مواجهة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق النادي الاهلي مرانه الأول والأخير بالسودان في التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة، على ملعب فريق الهلال بأم درمان إستعداداً للمباراة المرتقبة المقرر لها التاسعة من مساء غداً على نفس الملعب الذى سيتدرب عليه الأهلي الليلة وهي المباراة التى يترقبها ملايين الأهلاوية بسبب أهميتها وقوتها فالمارد الأحمر يحتاج الفوز أو التعادل من أجل التأهل لدور الثمانية واستكمال رحلة المنافسة على اللقب الافريقي الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013 ز

ويتدرب الاهلي الليلة وسط حراسة الشرطة التى تؤمن بعثة الاهلي بشكل دقيق وقوي منذ وصول الفريق للسودان مساء أمس بعدما تدرب الفريق في التتش وغدر القاهرة عصراً وفضّل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق أن يتدرب الاهلي مرة وحيدة في السودان ، ويتحرك الاهلي وسط تأمين مُكثّف من جانب الشرطة السودانية من أجل إبعاد الفريق عن حالة القلق التى فرضها بعض رواّد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية قبل أن تؤكد الحكومة السودانية وحسام عيسي سفير مصر في السودان أن الامور مُستقرة وسيكون هناك تأمين على أعلى مستوى لبعثة الاهلي في ظل لعلاقة القوية التى تربط الشعبين الشقيقين كما تم القبض على بعض العناصر المُثيرة للفتنة والتحريض، وشهدت الساعات الماضية اتصالات مكثفة بين الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحمود الخطيب، رئيس الأهلي، من جانب، والسفير حسام عيسى، سفير مصر في دولة السودان، من جانب آخر، بهدف توفير التأمين الكامل لبعثة الأهلي والتي يترأسها الخطيب وأكد السفير المصري إيجابية اجتماعاته مع المسؤولين في وزارة الداخلية السودانية، وتعهدهم بتوفير كل التأمين الذي يضمن سلامة بعثة الأهلي، بينما أكد الدكتور أشرف صبحي إجراءه اتصالات عديدة في هذا الاتجاه، وقيام الاتحاد المصري لكرة القدم بالتنسيق الكامل مع الاتحاد الإفريقي بخصوص هذا الأمر. مشيرًا إلى ثقته الكبيرة في الأشقاء في السودان وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، التي هي أكبر من مباراة كرة قدم. وهو ما عبر عنه محمود الخطيب خلال اتصالاته المتعددة مع كل المسؤولين سواء في مصر أو السودان.