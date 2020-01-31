شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة حراس المرمى تثير المخاوف في المنتخب الأوليمبي قبل الأوليمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تسيطر حالة من القلق على الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، بسبب عدم مشاركة حراس مرمى المنتخب الثلاثى محمد صبحى وعمر صلاح وعمر رضوان بشكل منتظم مع فرقهم فى المباريات الرسمية، ما دفع غريب للتفكير فى الاستعانة بحارس مرمى من الثلاثى فوق السن المسموح بضمهم للقائمة النهائية للمنتخب التى ستشارك فى دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 ووفقا للمعلومات الواردة من المنتخب فإن محمد الشناوى، حارس الأهلى، يعد الأقرب للانضمام للمنتخب نظرا لمستواه الثابت ومشاركته المستمرة مع الفريق فى المباريات الرسمية للأحمر. وقال غريب إن عدم مشاركة حراس المرمى بشكل منتظم جعله يفكر فى مسألة الحارس الكبير، لأنه لا يستطيع اصطحاب أى منهم للأوليمبياد بسبب عدم الجاهزية الفنية. وأضاف غريب أن حارس مرمى إنبى محمود جاد هو الوحيد الذى يشارك بانتظام لذا يعتبر هو الأقرب للقائمة إذا استمر الوضع الحالى، كما أن القائمة فى الأوليمبياد تضم حارسى مرمى فقط مع اصطحاب حارس آخر خارج القائمة. وكشف مدرب المنتخب أن الفريق تلقى عروضًا من الإمارات، وإسبانيا، واليابان، وكوريا لخوض مباريات ودية لن تكلف خزينة اتحاد الكرة أى نقود بل سيتم دفع تكاليف الإقامة والسفر لنا. وتابع: طالبت بعدم مواجهة أى فرق لن تتأهل للأوليمبياد، هناك 12 فريقًا تأهل وأحتاج مباراتين فى فترة التوقف فى مارس بخلاف فترة التوقف التالية. وعن استدعاء محمد صلاح، المحترف المصرى فى صفوف فريق ليفربول للمشاركة فى الأوليمبياد، رد غريب بالإشارة إلى أن فترة الأوليمبياد تشهد استعدادات الفرق الأوروبية للدوريات لذا فإن قرار المشاركة بالأوليمبياد سيكون فى يد صلاح وناديه ليفربول. ويواصل غريب مشاوراته مع الجهاز المعاون بخصوص برنامج الإعداد المقبل وكذلك وضع جدول لمتابعة اللاعبين.

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