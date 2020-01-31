شكرا لقرائتكم حسام البدرى يرفض خوض مباريات ودية قبل مواجهتى توجو فى مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، إقامة مباريات ودية قبل مواجهتىّ توجو فى الفترة من 23 حتى 31 مارس المقبل فى التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون، نظرا لضيق الوقت بجانب خوف المدير الفنى من وقوع إصابات داخل الفريق قبل المباراتين المرتقبتين لاسيما وأن مباريات الدورى تشهد حالة من الضغط ما يصيب اللاعبين بالإجهاد.

يسافر حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى الإمارات لمتابعة مباراة السوبر المصري الذي يجمع الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير المقبل، المقرر إقامته باستاد محمد بن زايد بالإمارات، لمتابعة لاعبي الفريقين استعداد لمعسكر شهر مارس الذي تتخلله مباراتان أمام منتخب توجو في الفترة من 23 إلى 31 مارس فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021، والمقرر إقامتها بالكاميرون في شهر يناير المقبل.

ونفدت التذاكرة الخاصة بالفئة الرابعة لجماهير نادي الزمالك فى مباراته أمام الأهلي بالسوبر المصري، والتى تجمعهما يوم 20 فبراير المقبل باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

بعد 7 ساعات من الإعلان عن طرح تذاكر مباراة السوبر المصري التى تجمع الأهلي والزمالك نفدت تذاكر الأهلي الخاصة بالدرجة الرابعة والثالثة فى مدرجات استاد محمد بن زايد بالإمارات والذى يستضيف اللقاء.

طرح مسئولو مجلس أبوظبى الرياضى تذاكر مباراة كأس السوبر المصرى التى تجمع الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير من الشهر المقبل والتى تقام فى استاد محمد بن زايد فى أبوظبى 20 فبراير 2020، وجاءت كالتالي :

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vip 500 درهم = 2150 جنيها مصريا

درجة مميزة 350 درهما = 1510 جنيهات

درجة أولى (200 درهم) = 860 جنيها مصريا

فئة 2 (150 درهم) = 645 جنيها مصريا

فئة 3 (75 درهم) = 325 جنيها مصريا

فئة 4 (50 درهم) = 215 جنيها مصريا

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه كان هناك مقترح بإسناد مباراة السوبر المحلي التى تجمع الأهلى – بطل الدورى للموسم المنقضى و الزمالك بطل كأس مصر، يوم 20 فبراير المقبل باستاد محمد بن زايد بالإمارات، إلى حكام مصريين وباستخدام تقنية الـvar ،وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الأقرب بنسبة كبيرة حتى الآن هو إسناد المباراة لحكام أجانب، كما تم الإعلان من قبل، خاصة أنه تقرر بصفة رسمية الاستعانة بتجربة الـvar وهناك تخوف من استخدام التقنية مع الحكام المصريين فى مباراة مثل الأهلى والزمالك.