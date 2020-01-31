شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرسم الليلة خطة غربلة تشكيل الزمالك أمام أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الزمالك، مرانه الأخير فى الثالثة من عصر اليوم على ملعب 11 نوفمبر بأنجولا، استعدادا لخوض مباراة أول أغسطس الأنجولى المقرر إقامتها فى الثالثة من عصر الغد، على نفس الملعب، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وسيشهد مران الفريق الأبيض مشاركة جميع العناصر المتواجدة مع الفريق فى أنجولا، بعدما استبعد الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق من التقسيمة فى مران أول أمس، الرباعى، يوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد والمغربي محمد اوناجم لاعبى الفريق الأبيض، وذلك تجنباً لتعرضهم للإرهاق بسبب المشاركات المتتالية مع الفريق فى المرحلة الماضية إلى جانب استعادة جهود محمود الونش مدافع الفريق الذى نفذ برنامجا تأهيلياً عقب وصول الفريق الأبيض إلى أنجولا نظرا لمعاناته من كدمة بسيطة فى القدم.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الزمالك أمام أول أغسطس العديد من التعديلات ويدرس المدرب الفرنسى الدفع بمصطفى فتحى فى التشكيلة الأساسية للفريق سعيا نحو تجهيزه للمنافسات المقبلة فى إطار السعى نحو استعادته لمستواه بعد إشراكه خلال الفترة الماضية كبديل فى أكثر من مباراة بعد تعافيه من إصابة الركبة التى أبعدته عن الفريق لعدة أشهر.

وسيعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، محاضرة فنية اليوم فى فندق الإقامة ستشهد تلقينه اللاعبين لخطة المباراة والسيناريو الذى يريد تنفيذه بخلاف الأدوار الهجومية والدفاعية للاعبين، فى المباراة التى تعد بمثابة تحصيل حاصل بعدما ضمن الفريق الأبيض، التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يحتل الزمالك فى المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط فيما تصدر مازيمبى الكونغولى صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة، فيما يأتى وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرًا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.