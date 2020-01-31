خلال ساعات.. الزمالك يعقد مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن مواجهة أول أغسطس

يعقد الفرنسي باتريس كارترون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مؤتمرا صحفيا في الواحدة والنصف ظهر اليوم الجمعة بملعب ١١ نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية تحضره وسائل الإعلام المختلفة ومندوب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف".

يأتي ذلك للحديث عن استعدادات الزمالك للقاء أول أغسطس الانجولي.

ويلتقي الزمالك مع بطل أنجولا فى الثالثة عصر غد السبت بالجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات الإفريقي.

كما يعقد الاجتماع الفني للمباراة نفسها في السادسة مساء الجمعة بحضور أحمد زاهر المدير الإداري للفريق. تحضره وسائل الإعلام المختلفة ومندوب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف".يأتي ذلك للحديث عن استعدادات الزمالك للقاء أول أغسطس الانجولي.ويلتقي الزمالك مع بطل أنجولا فى الثالثة عصر غد السبت بالجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات الإفريقي.كما يعقد الاجتماع الفني للمباراة نفسها في السادسة مساء الجمعة بحضور أحمد زاهر المدير الإداري للفريق.

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