رياضة | عاجل.. فينيسيوس بديل هازارد في ديربي مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فينيسيوس بديل هازارد في ديربي مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد يستعد لمواجهة أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية مدريد يوم السبت المقبل وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني على استاد سانتياجو برنابيو معقل الملكي.

وأفادت وسائل الإعلام بأن ريال مدريد سيفقد خدمات النجم البلجيكي إيدين هازارد بسبب الإصابة بالإضافة إلى وجود شكوك حول جاهزية الويلزي جاريث بيل نجم الفريق الذي عاد مؤخرًا الى التدريبات الجماعية.

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وأشارت وسائل الإعلام إلى أن البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور نجم الفريق يمتلك فرصة اللعب كأساسي في مواجهة أتلتيكو مدريد خاصة بعد تألقه أمام ريال سرقسطة وتسجيله لهدف رائع.

وكشفت وسائل الإعلام أن البرازيلي رودريجو جوس هو المنافس الأول لفينيسيوس ولكن رودريجو تراجع مستواه في الفترة الأخيرة لذلك فإن فينيسيوس يملك فرصة ذهبية للمشاركة في ديربي مدريد.

وأوضحت وسائل الإعلام أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لا يبدو أنه سيعتمد على فينيسيوس كأساسي أمام أتلتيكو مدريد خاصة مع وجود كلا من إيسكو وخيمس رودريجيز ولوكاس فاسكيز ولكن قد يكون له دور في المباراة.