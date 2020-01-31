رياضة | زيدان يستعيد سلاحاً مهماً قبل ديربي مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يستعيد سلاحاً مهماً قبل ديربي مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني إستعداداته للمواجهة المرتقبة يوم السبت المقبل ضد غريمه أتليتيكو مدريد بملعب سانتباجو بيرنابيو في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وتلقى المدير الفني للنادي الملكي زين الدين زيدان خبراً ساراً بالأمس، قبل أيام من ديربي مدريد المنتظر، حيث شارك النجم البلجيكي إيدين هازارد في التدريبات الجماعية للنادي اليوم.

وكشفت صحيفة ماركاالإسبانية، أن هازارد أصبح جاهزاً للمشاركة ضد أتليتيكو، بعد أن خاض التدريبات الجماعية بشكل كامل مع زملائه، إستعداداً للديربي.

Advertisements

وغاب هازارد عن الريال منذ مباراة الفريق ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا في نوفمبر الماضي، والتي غادرها مصاباً بإلتواء في الكاحل.

وبلغت مدة غياب هازارد 63 يوماً عن الفريق، ليصبح ضمن الخيارات المتاحة لزيدان، والذي سيحدد مدى إمكانية مشاركته في المباراة.

وأضافت ماركا، أن المهاجم ماريانو دياز عاد للتدريبات الجماعية للفريق، فيما خاضت المجموعة التي شاركت في لقاء ريال سرقسطة أمس الأربعاء في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا، تدريباً إستشفائياً.

وتمكن الريال من هزيمة سرقسطة برباعية دون رد والعبور للدور ربع النهائي من بطولة الكأس، ويتصدر حالياً ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة بفارق 3 نقاط عن ملاحقه برشلونة.