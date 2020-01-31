رياضة | عاجل.. نادر شوقي يوجه صدمة للأهلي حول رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نادر شوقي يوجه صدمة للأهلي حول رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه وكيل الأعمال الشهير نادر شوقي، وكيل نجم الأهلي ومنتخب مصر رمضان صبحي صدمة كبيرة للنادي الأحمر حول موكله، والذي للأهلي معاراً من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وفجر شوقي مفاجأة صادمة للنادي الأهلي، حيث كشف صعوبة الإبقاء على رمضان صبحي خلال الموسم القادم مع الإهلي، وذلك بعد إنتهاء فترة الإعارة.

وصرح شوقي لإحدى الإذاعات المصرية: "تغير سعر رمضان صبحي عن السابق، لقد حصد جائزة أفضل للاعب في كأس الأمم الأفريقية الماضية تحت 23 عاماً، كما قاد الفراعنة للفوز باللقب".

وتابع: "أصبح سعر رمضان 10 ملايين جنيه إسترليني، وهو ما يعادل 200 مليون جنيه مصري، أعتقد أن الأهلي غير قادر على دفع هذا المبلغ".

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وأضاف: "أخبرتني إدارة هيدرسفيلد بتسويق اللاعب مستقبلاً، ما زال الحديث مبكر حول ذلك، لكننا سنتفق على الوجهة المقبلة، وسنختار بعناية شديدة الفريق الذي يحترم موهبة رمضان، بعد أن نضج بشكل غير طبيعي".

وأتم: "سيتم تحديد مصير رمضان خلال الفترة المقبلة، والرقم المطلوب في رمضان ليس باهظاً بالنسبة للأندية الأوروبية".

ويقترب رمضان صبحي في الوقت الحالي من العودة مجدداً للأهلي، بعد الإصابة التي لاحقته منذ حوالي شهرين، وأبعدته عن الفريق طوال الفترة الماضية".

ويواصل الجهاز الطبي للأهلي تجهيزه لمواجهة الهلال السوداني الحاسمة، في ختام دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.