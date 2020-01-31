شكرا لقرائتكم اليوم مؤتمر صحفى للزمالك للحديث عن مواجهة أول أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة، إلى جانب قائد الفريق للحديث عن مواجهة الغد أمام أول أغسطس الأنجولى المقرر إقامتها فى الثالثة من عصر الغد، على ملعب 11 نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا .

وسيشهد المؤتمر الصحفى لكارتيرون تأكيده على قدوم الفريق إلى أنجولا لتحقيق الفوز رغم ضمان التأهل إلى دور ربع النهائى وذلك لمصالحة الجماهير البيضاء خاصة بعد التعثر الأخير فى الدورى الممتاز بالتعادل الإيجابى مع وادى دجلة، بهدف لمثله، فيما سيحضر الجهاز الإدارى الاجتماع الفنى الخاص بالمباراة لتحديد حول الأمور المختلفة التنظيمية الخاصة بالمباراة ومنها زى الفريق الذى سيخوض به المواجهة إلى جانب موعد الحضور لملعب اللقاء وأعداد الجماهير وعدد من الأمور المختلفة الخاصة بالمباراة.

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وضمن الزمالك قبل لقاء أول أغسطس، التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يحتل الفريق الأبيض، المركز الثانى، فى المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط فيما تصدر مازيمبى الكونغولى صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة، فيما يأتى وزيسكو يونايتد الزامبى فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرًا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.

فيما ينتظر الزمالك خلال الفترة القادمة تحديد منافسه فى دور ربع النهائى بعدما كشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عن إجراء القرعة الخاصة بمنافسات دور الثمانية فى أحد الفنادق القريبة من مدينة السادس من أكتوبر، فى تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك يوم الأربعاء المقبل، حيث ضمن الأبيض التواجد فى ذلك الدور قبل خوض الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بعدما تعادل مؤخرا أول أغسطس مع زيسكو الزامبى فى الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة ليتسع الفارق بين بطل أنجولا وبطل زامبيا مع الزمالك ليضمن الأبيض تواجده فى دور الثمانية من منافسات البطولة الأفريقية.