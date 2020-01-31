شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الوحش يرفض عرضاً إماراتياً للرحيل عن الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بمجلس إدارة النادى الاسماعيلى أن عمر الوحش لاعب الفريق رفض الانتقال للدوري الاماراتى بعد تلقيه عرضاً مغرياً من أحد الاندية هناك خلال فترة الانتقالات الشتوية بعدما أصر إبراهيم عثمان رئيس النادى الاسماعيلى على تمديد تعاقده مع الدراويش قبل الرحيل وهو الأمر الذى رفضه اللاعب ، وكان مسئولو النادى الاسماعيلى قد اتخذوا قراراً بتجميد عمر الوحش وأصدر رئيس النادى قراراً بمنع اشراك اللاعب فى المباريات وهو القرار الذى التزم به الصربى ميودراج المدير الفنى السابق للدراويش ومن خلفه أدهم السلحدار المدرب المؤقت وكذلك الفرنسى جوميز المدرب الحالى.

ونشبت خلافات شديدة بين عمر الوحش ووالده مع إبراهيم عثمان، وحاول بعض الوسطاء إقناع اللاعب بفكرة الرحيل عن الدراويش عن طريق الاعارة فى وقت سابق، إلا أن الوحش رفض وأصر على الرحيل على طريقة البيع النهائى رافضاً فكرة تمديد تعاقده للهروب من زنزانة الدراويش فى ظل علمه بأن رئيس النادى يرفض اشراكه فى المباريات وكان اللاعب صاحب الـ26 عاد للإسماعيلى بنهاية الموسم الماضى، بعد نهاية إعارته مع نادى مصر للمقاصة الذى لعب له لمدة 6 أشهر، ولكن لم يشارك بصفة أساسية مع النادى الفيومى بسبب إصاباته المتكررة.

بعيداً عما سبق ، استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان على تعديل عقد الصاعد الواعد محمود البدرى مادياً تماشيا مع ظهوره بشكل متميز مع الدراويش فى المباريات الأخيرة، خوفاً من الاغراءات التى ستطارد اللاعب فى الفترة المقبلة، وكشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن ناديه أغلق ملف تدعيم الجبهة اليسرى للدراويش، ويبحث عن مهاجم أفريقى ليكون الصفقة الثانية للفريق بعد التعاقد مع التونسى فخر الدين بن يوسف فى صفقة انتقال حر لمدة 6 أشهر بعد فسخه لتعاقده مع الاتفاق السعودى بالتراضى، ويسابق مسئولو لجنة التعاقدات بالإسماعيلى الزمن لحسم هذا الملف قبل غلق باب القيد.

وفشلت محاولات النادى الإسماعيلى فى التعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية، ليقرر مجلس إدارة النادى إغلاق هذا الملف والاكتفاء بوجود الثلاثى الصاعد محمود البدرى والثنائى أحمد أيمن وإبراهيم أبو اليزيد اللذان يجيدان اللعب فى الجبهة اليسرى، وتسبب الخلاف على القيمة المادية فى فشل صفقة انتقال السورى مؤيد العجان الظهير الأيسر للوحدة السورى لصفوف النادى الإسماعيلى، حيث طلب اللاعب الحصول على 170 ألف دولار لمدة 6 أشهر وهو الأمر الذى رفضه مسئولو القلعة الصفراء، كما رفض نادى سموحة الاستغناء عن ظهيره الأيسر محمود معاذ للدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.