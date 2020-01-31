بصور من اللقاء.. محمد صلاح يحتفي بتألقه في مباراة وست هام يونايتد

الجمعة 31 يناير 2020

احتفى الدولي المصري محمد صلاح نجم نادى ليفربول الإنجليزى، بأخر مبارياته فى صفوف الريدز أمام وست هام يونايتد، وهى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء، بملعب "لندن" الاولمبى، ونشر صلاح صور تبرز تألقه خلال اللقاء، واحتفاله بالهدف الذى أحرزه فى شباك وست هام، ضمن مجريات المباراة التى فاز فيها ليفربول على منافسه وست هام يونايتد بهدفين دون مقابل.



ويأتى هذا فيما حظى تألق محمد صلاح، فى مباراة ليفربول أمام وست هام يونايتد، باللقاء المؤجل من الجولة الـ 18 بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، باهتمام الصحافة الإنجليزية، حيث شارك محمد صلاح فى المباراة من بدايتها حتى النهاية، ونجح فى تسجيل الهدف الأول وصناعة الهدف الثانى الذى سجله زميله تشامبرلين.

وبهذا الهدف يكون قد استعاد محمد صلاح نجم منتخب مصر ذاكرة التهديف أمام منافسيه على ملاعب لندن، بعدما سجل هدفاً فى فوز ليفربول على وست هام يونايتد بهدفين دون مقابل، وكانت آخر أهداف محمد صلاح على ملاعب العاصمة الإنجليزية "لندن" تعود إلى 31 مارس 2018 عندما سجل ضد كريستال بالاس بملعب "سيلهرست بارك"، قبل أن يسجل فى شباك وست هام يونايتد مساء أمس.

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وتمكن محمد صلاح من زيارة شباك منافسيه بعدما فشل فى التسجيل على مدار 9 مباريات خاضها على ملاعب لندن فى مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز "البريميرليج"، ورفع ليفربول رصيده إلى 70 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، متفوقاً بفارق 19 نقطة كاملة على مانشستر سيتى صاحب الوصافة، بينما تجمد رصيد وست هام عند 23 نقطة فى المركز الـ17.

وبهذه النتيجة يقترب ليفربول من لقب الدورى الإنجليزى حيث يتربع وحيداً على قمة جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، بفارق 19 نقطة كاملة عن مانشستر سيتى الوصيف، وأصبح تتويجه بالدورى للمرة الأولى منذ عام 1990 مجرد وقت، بينما يأتى وست هام فى المركز 17 برصيد 23 نقطة بالتساوى مع فريقى منطقة الهبوط بورنموث وواتفورد.

ووصل ليفربول بذلك إلى 41 مباراة بدون هزيمة فى الدورى الإنجليزى، حيث حقق الفوز على كل أندية المسابقة وفاز فى 22 مباراة وتعادل مرة واحدة فقط، ويستهدف رفاق محمد صلاح إنهاء الموسم بدون هزيمة وتكرار إنجاز أرسنال فى موسم 2003-2004 عندما توج بالبريميرليج دون خسارة أى مباراة.