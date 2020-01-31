شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي جاهز لمواجهة الهلال السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبلت الجالية المصرية في السودان، بعثة الفريق الكروى الأول بالنادي الأهلى، فور وصولها، مطار الخرطوم الدولى، لمواجهة الهلال السودانى غدا في ختام دورى المجموعات ببطولة دورى الأبطال الإفريقى. كان في استقبال البعثة حسام عيسى سفير مصر في السودان، والذى بذل مجهودات كبيرة لترتيب إقامة بعثة الأهلى، وتنسيق كافة الأمور المتعلقة بإقامة الفريق وملاعب التدريب، ووسائل الانتقال، وغيرها من الأمور التنظيمية قبل وصول البعثة.

وفتح محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، ورئيس بعثة الفريق، خط اتصالات مع السفير حسام عيسى من أجل التنسيق بشأن رحلة الأحمر للسودان، وطمأن حسام عيسى الخطيب على التأمين الكامل للبعثة، منذ لحظة وصولها إلى السودان، مشيرا إلى أنه عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين في وزارة الداخلية السودانية التي أكدت توفير التأمين الكامل لبعثة الأهلى، في ظل العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين، وأن بعثة الأهلى سوف تلقى كل ترحاب فور وصولها السودان. كما شهدت الساعات الماضية اتصالات مكثفة بين أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ومحمود الخطيب، رئيس الأهلى، من جانب، والسفير حسام عيسى، سفير مصر في دولة السودان، من جانب آخر، بهدف توفير التأمين الكامل لبعثة الأهلى المتجهة إلى أم درمان. ويخوض الفريق مرانه الأساسى اليوم «الجمعة» على ملعب الجوهرة، الذي سيستضيف المباراة.

ويحتل الأهلى صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما يحل الهلال في المركز الثالث بـ 9 نقاط، وهو نفس رصيد النجم الساحلى الذي يحتل المركز الثانى بفارق الأهداف عن بطل السودان، بينما يقبع بلاتينيوم في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

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وفضل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، ضم 21 لاعبا، استعدادا للمباراة، وجاءت القائمة كالتالى: في حراسة المرمى: شريف إكرامى- على لطفى- محمد الشناوى، خط الدفاع: رامى ربيعة- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم- محمود متولى- محمد هانى- على معلول- أحمد فتحى، خط الوسط: حسام عاشور- عمرو السولية- حسين الشحات- محمود كهربا- جيرالدو- محمد مجدى أفشة- أليو ديانج- وليد سليمان، خط الهجوم: جونيور أجاى- أليو بادجى- مروان محسن. وكان فايلر قد وضع برنامج الفريق في السودان والذى يتضمن خوض مران واحد اليوم الجمعة على ملعب الجوهرة، الذي تقام عليه المباراة، وشهدت الساعات الماضية جلسة خاصة جمعت السويسرى رينيه فايلر مع جهازه المعاون، للاطمئنان على ترتيبات إقامة البعثة وتأمينها وغيرها من الأمور التنسيقية.

فيما عكف فايلر على دراسة فريق الهلال السودانى بالفيديو، تمهيدا لبدء محاضراته الفنية مع اللاعبين، اليوم قبل خوض المران، وقام الجهاز المعاون للسويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، بتجهيز لقطات مجمعة من المباريات الخمس التي خاضها الهلال السودانى في دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا وذلك تحضيرا للمباراة. ويركز الجهاز الفنى، خلال محاضرات الفيديو مع اللاعبين على المواجهة الأخيرة التي خاضها الهلال السودانى أمام بلاتينيوم الزيمبابوى، وفاز فيها بهدف نظيف في الجولة الخامسة، بالإضافة إلى مباراة النجم الساحلى التونسى في الجولة الرابعة على ملعب الجوهرة، ومباراة الهلال في تونس أمام النجم الساحلى في الجولة الثالثة إلى جانب المباراة التي خاضها الفريق السودانى أمام الأهلى في القاهرة.

وشارك محمد الشناوى، حارس الفريق في المران بعد تعافيه من كدمة الظهر التي تعرض لها في مباراة النجم الساحلى الأخيرة التي أقيمت على استاد السلام، وشارك الشناوى في مران الحراس تحت قيادة يانكون ميشيل، الذي اشتمل على تصويبات وبعض الفقرات الخاصة بمران الحراس الذي شارك فيه شريف إكرامى وعلى لطفى ومصطفى شوبير. وركز فايلر على تدريبات الكرة في المران، وأجرى الجهاز الفنى تقسيمة قوية، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.

فيما رافق البعثة شيف مخصوص، وأشار سمير عدلى، المدير الإدارى، إلى أن الجهاز الفنى فضل اصطحاب شيف الفريق، للاطمئنان على كافة التفاصيل الخاصة بإعداد وتجهيز وجبات الطعام للاعبين في رحلة السودان. وكشف طبيب الأهلى خالد محمود، في وقت سابق، منحه كافة أفراد البعثة التطعيمات الخاصة ضد الأمراض المستوطنة بالقارة الإفريقية.