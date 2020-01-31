شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يضغط على أسوان لحل أزمة صفقة الصباحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تكثف إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، من مفاوضاتها مع نظيرتها بأسوان للوصول إلى اتفاق نهائى بخصوص رغبة الاتحاد في التعاقد مع محمد الصباحى لاعب وسط أسوان، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الخلاف بين الناديين بشأن القيمة المالية للصفقة حيث عرض الاتحاد دفع 7 ملايين جنيه، بينما طلب أسوان 10 ملايين، وهو ما اعتبره المسؤولون في الاتحاد قيمة مبالغا فيها وتحاول تقريب وجهات النظر بهدف إنهاء الصفقة قبل غلق باب القيد الشتوى المقرر اليوم الجمعة. فيما يبحث الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف عن حل لأزمة الإجهاد التي تطارد الفريق بعد شكوى اللاعبين من التعب الشديد نتيجة ضغط المباريات في الدورى والبطولة العربية التي ودعها مؤخرا عقب خسارته من الإسماعيلى بهدف نظيف. ويدرس المدير الفنى الدفع بعناصر جديدة للقائمة من المجموعة التي غابت عن المشاركة مؤخرا .