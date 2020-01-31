شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس «المصري» يتمسك باستمرار «جلال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، تمسك مجلس الإدارة باستمرار إيهاب جلال مديرًا فنيًا للفريق، وعدم وجود نية للتغيير في الطاقم الفني للفريق حاليًا.

وأوضح «الخولى» أن كل ما تردد عن استقالة أو رغبة الإدارة في الاستغناء عن خدمات «جلال» غير صحيح، وشدد على أن المسؤولين بالنادى يقدرون الدور الذي يقوم به المدير الفني مع الفريق، وأنهم لا يتعاملون بالقطعة مع الجهاز الفني.

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وأشار إلى أن الإدارة تنتظر قرار المحكمة الدولية لرفع عقوبة منع القيد على النادى لمدة موسم ونصف الموسم حتى نتمكن من ضم 3 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت أنباء قد ترددت خلال الساعات الماضية عن رغبة إدارة المصرى في استبعاد «جلال»، بعد خسارة الفريق أمام الجونة بنتيجة «١-٢» في اللقاء الذي أُقيم أمس الأول على استاد السويس الجديد، في إطار الجولة الـ15. من ناحية أخرى، يخوض الفريق تدريباته، اليوم الجمعة، في نيجيريا استعدادًا لمواجهة إينوجو رينجرز في الجولة السادسة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشرة من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية، التي ستُقام مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، على استاد نامدى أزيكيوى بمدينة إينوجو النيجيرية.

وتضم البعثة، التي يترأسها حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادى، تسعة وعشرين فردًا، من بينهم سبعة عشر لاعبًا، هم: أحمد مسعود وأحمد عبدالفتاح ومحمد شحاتة لحراسة المرمى، وكريم العراقى وحجاج عويس وعمرو موسى وسعيدو سيمبوريه وعمر كمال وفريد شوقى وإسلام عطية وحسن على وحسين رجب وأحمد ياسر ومحمود وادى وشيخ موكورو وأحمد عادل ميسى ومحمد جابر.

ويُنتظر أن يركز الجهاز الفنى خلال مران اليوم على بعض الجمل الفنية التي يرغب في تطبيقها بالمباراة لضمان جاهزية كل اللاعبين للمباراة، بجانب مشاهدة لقطات لمباريات المنافس للوقوف على نقاط القوة والضعف عند الفريق.