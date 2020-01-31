شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون للاعبي الزمالك: أول أغسطس فرصتكم الوحيدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عند الثانية ظهر اليوم «الجمعة» بتوقيت لواندا، الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، مرانه الرئيسي والأخير على أرض ملعب 11 نوفمبر بأنجولا استعدادًا لمباراته المقبلة أمام أول أغسطس في ختام مباريات المجموعة الأولى بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقررة غدا السبت.

ويسعى الجهاز الفنى للأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون لتجربة خطة وتشكيل المباراة اللذين سيعتمد عليهما غدا، خصوصًا في ظل غياب العديد من العناصر الأساسية بعد استبعادهم من قائمة السفر إلى أنجولا، وعلى رأسهم شيكابالا ومحمد أبوجبل وطارق حامد ومحمود علاء ومحمد عبدالشافى وحازم إمام وأشرف بن شرقى وفيرجانى ساسى، الأمر الذي سيدفع المدير الفني وجهازه المعاون للاعتماد على البدلاء أمام بطل أنجولا.

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ووفقا للتدريبات التي خاضها المارد الأبيض في لواندا على مدار اليومين الماضيين، فإن كارتيرون استقر بشكل نهائى على عدم الدفع بالثلاثى يوسف أوباما ومصطفى محمد ومحمود حمدى الونش في التشكيلة الأساسية أمام أول أغسطس، وسيحتفظ بهم على مقاعد البدلاء، فيما لم يستقر المدير الفنى على حسم موقف الثنائى أحمد السيد زيزو ومحمد أوناجم من المشاركة أساسيا أو الاحتفاظ بأحدهما احتياطيا على حساب الآخر.

وشهد مران الفريق أمس في لواندا مشاركة باتريس كارتيرون كلاعب في التقسيمة التي أجراها للاعبين بمنتصف الملعب، كما شارك محمود عبدالرحيم جنش حارس الفريق في التقسيمة كلاعب أيضا.

وشهدت التدريبات والمحاضرات الفنية التي عقدها كارتيرون وجهازه المعاون سامى الشيشينى وأمير عبدالعزيز في مقر فندق الإقامة التركيز على منح البدلاء الفرصة كاملة في مباراة اليوم، وعلى رأسهم محمود جنش حارس المرمى وكاسونجو وعمر السعيد ومحمد حسن ومحمد عنتر ومحمد عبدالسلام واحمد عيد وعبدالله جمعة وكريم بامبو وإسلام جابر الذين سيشاركون أساسيا في مباراة الغد.

من جانبه، طالب كارتيرون اللاعبين البدلاء وغير الأساسيين باستغلال الفرصة كاملة أمام بطل أنجولا لإثبات وجودهم بتقديم أداء ومستوى جيد، مؤكدا أن مباراة الغد وهذه التجربة فرصتهم الوحيدة لإثبات وجودهم والإقناع بأحقيتهم في المشاركة خلال الفترة المقبلة سواء في المباريات الإفريقية أو المحلية، وقال كارتيرون: «مباراة أول أغسطس تجربة رائعة أمام البدلاء للتعبير عن أنفسهم. في سياق متصل، مازال الجهازان الفنى والطبى يعانيان من أزمة ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع مستوى الرطوبة في لواندا واللعب في الثانية ظهرا في وقت الذروة.