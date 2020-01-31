شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مُشتعلة بين كلوب والاتحاد الإنجليزي بسبب «شروزبيرى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دافع يورجن كلوب مدرب ليفربول عن قراره خوض مباراة إعادة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم بفريق تحت 23 عاما أمام شروزبيرى تاون قائلا إن الاتحاد الإنجليزى للعبة لا يستشير «أشخاصا يتحلون بالمسؤولية الرياضية» بشأن مواعيد المباريات.

وتعادل ليفربول 2/2، مع المنافس المنتمى للدرجة الثالثة يوم الأحد وأكد كلوب بعدها أنه لن يدفع بأى لاعب من الفريق الأول فى مباراة الإعادة لتعارض موعدها مع العطلة الشتوية التى بدأ تطبيقها لأول مرة فى الدورى الممتاز.

وقاد كريتشيلى تشكيلة شابة لليفربول فى الهزيمة أمام أستون فيلا فى كأس الرابطة حين كان الفريق الأول فى قطر لخوض كأس العالم للأندية.

وتسبب هذا القرار فى انتقادات للمدرب ودعا مالك نادى أكرينجتون ستانلى لتغريم ليفربول.

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من جانبه قال كلوب: «أضطر إلى اتخاذ قرارات لا تحظى بشعبية بناء على تقييمى لوضع الفريق. نضع خططا طويلة الأجل وتنتظرنا فترة حاسمة من الموسم». وأكد كلوب أن نيل كريتشلى مدرب فريق تحت 23 عاما سيقود ليفربول فى مباراة الإعادة على ملعب أنفيلد.

وأضاف المدير الفنى الألمانى: «هل يمكن أن أقود الفريق فى هذه المباراة؟ بالطبع يمكننى ذلك، لكن هناك سوء فهم لطبيعة عمل المدير الفنى والمدرب. فريق تحت 23 عاما يحتاج إلى مدربه كريتشلى». وقال الاتحاد الإنجليزى إن كل الأندية وافقت على مواعيد مباريات الكأس هذا الموسم وكلها تعرف أن مباريات إعادة الدور الرابع قد تقام خلال العطلة الشتوية.

وتابع: «لا أعرف تحديدا من حضر هذا الاجتماع ومن أى ناد؟ لكن الاتحاد الإنجليزى قال إن كل الأندية وافقت، ولم يحضر أى شخص يتحلى بالمسؤولية الرياضية هذا الاجتماع. لا أحد من الأندية أو من المدربين أو من المسؤولين عن قطاع الرياضة وهو أمر كنا نحتاجه»

وأكد كلوب أن ساديو مانى سيغيب عن المباريات الثلاث المقبلة بعد تعرض المهاجم لمشكلة عضلية فى انتصار ليفربول 2/1، على ولفرهامبتون الأسبوع الماضى.

وأضاف كلوب «لن يلعب ساديو أمام وست هام وربما أمام ساوثامبتون. وبعدها سيعود إلى المنافسات».