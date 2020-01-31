شكرا لقرائتكم خبر عن «جيرو» يقترب من توتنهام بناء على رغبة «مورينيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية، أن الدولي الفرنسي أوليفيه جيرو، مهاجم فريق تشيلسي، دخل ضمن دائرة اهتمامات نادى توتنهام للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وذلك قبل غلق باب القيد.

وقالت الصحيفة إن جيرو أصبح قريبًا من الانتقال إلى صفوف السبيرز، بعدما خرج من حسابات فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، وذلك بسبب اعتماده على تامى أبراهام منذ بداية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام، يسعى لتدعيم خط هجوم السبيرز خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب إصابة قائد الفريق هارى كين، والذى يغيب لفترة طويلة.

يذكر أن جيرو يحظى باهتمام العديد من الأندية، أبرزها أتلتيكو مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، ولكن النجم الفرنسي يفضل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز مما يجعله على أعتاب الانتقال إلى صفوف توتنهام خلال الساعات القليلة الماضية